前拳擊國手鍾俊安 淪詐團共犯又被逮

新北市警方破獲竹聯幫詐團，曾是拳擊國手的鍾俊安（左前）也被捕，涉當詐騙集團監控手，檢方訊後以2萬元交保。(記者王長鼎／翻攝)

竹聯幫龍堂陳姓男子涉嫌組詐騙集團，成員包括2006年杜哈亞運57公斤量級獲第五名的拳擊國手鍾俊安；新北警方拘提陳等五嫌，查扣400萬元(台幣，以下同)贓款及200包毒咖啡 包，依組織犯罪、加重詐欺及毒品 等罪移送，檢方訊後聲押陳和賴姓同夥獲准，鍾男以2萬元交保。

據了解，41歲鍾男曾多次入選台灣拳擊代表隊，2002年曾獲釜山亞運第五名，2004年勇奪印尼總統盃冠軍，為台灣贏得20多年來國際賽首面金牌，2006年杜哈亞運再獲第五名。

但他因染上毒癮自毀前程，已非首次遭逮，2017年北市警方破獲竹聯幫龍堂士林分會專門在大台北地區酒店外送毒品，鍾男涉擔任打手，也在被捕之列。

警方調查，65歲陳姓婦人今年初誤信詐團假冒名人「陳文茜」的指導股票操作投資 廣告，點擊連結後與該對方加LINE，詐團再派人假冒陳文茜秘書協助下載、操作詐騙投資App，陳婦信以為真，今年3月至銀行臨櫃匯款400萬元至對方帳戶，直到無法出金時才驚覺受騙。

新北警方查出竹聯幫45歲陳姓男子涉案，共犯包括鍾男及26歲賴姓、24歲廖姓、40歲李姓男子；五人涉嫌收購人頭帳戶供詐團洗錢，陳男還涉指定鍾男負責拘禁、監控人頭戶被害人。

警方6月27日兵分多路搜索拘提五人到案，賴男隨身包包內並搜出200包毒咖啡包，警詢後依組織犯罪等罪移送新北地檢署，陳、賴被聲請羈押禁見獲准，鍾男以2萬元交保，另兩人請回。