警拍女生如廁 電腦存滿影片

宜蘭縣政府警察局三星分局三星派出所。(本報資料照片)

台灣宜蘭縣三星 警分局三星派出所王姓警員涉嫌在駐地廁所偷拍多名女子如廁，近期涉偷拍一名主管的女兒，警方調閱監視器查出他尾隨該女進入女廁，查扣手機未發現偷拍影像，但搜索他住處查扣電腦發現多部女子如廁影片，依妨害性隱私及不實性影像罪嫌函送，並決議停職處分。

警方調查，上月25日晚間，三星分局一名主管的女兒到分局探視父親，在分局一樓的三星派出所如廁，發現門外有人持手機從門板與地面間縫隙偷拍，整理好衣物奪門而出，未看見偷拍者，當場報案。

警方調閱監視器，發現33歲王姓警員尾隨該女進入女廁，查扣他手機檢視未發現不雅影像，30日搜索他羅東鎮住處，查扣電腦發現多部女子如廁影片，地點是三星派出所廁所，懷疑女性員警或民眾被偷拍，因影片拍攝下半身沒有臉部，身分待清查。

王坦承電腦儲存影像是他拍攝，未清楚交代動機。

分局表示，本月1日依妨害性隱私及不實性影像罪嫌函送，開考績會決議停職，後續待判決確定再開考績會，最重免職。

王是警察特考班出身，任職三星派出所約兩年，員警說，他已婚，平常執勤沒有異狀，很訝異會涉及偷拍。