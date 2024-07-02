賓士男開車撞台總統府 否認蓄意稱「一時緊張」...妻說他精神不穩

杜姓男子今天被移送台北地檢署偵詢。（記者翁至成／攝影）

杜姓男子1日下午開著外觀噴有「國家認知作戰」等字眼的賓士車，開車衝撞總統府前花圃，隨後被在後欲攔查的警方逮捕。杜男警詢時供稱，當時警車一下要求靠邊停，一下又要求停車，一時緊張誤踩油門才衝撞總統府。警方今天將他上銬移送台北地檢署，異於1日從派出所送往分局時對媒體高喊「我老婆是共諜」，他這次不發一語。

警方調查，杜男無業，有妨害自由前科，7月1日下午3時多，開著噴有「國家認知作戰」、「資安 sos入侵」等字眼的賓士車，在美國在台協會（AIT ）外狂按喇叭約半小時，被員警驅離後，下午4時多突然出現在博愛特區，轄區中正一警方見狀立刻動員線上警力攔查，孰料他不配合，先在總統府周邊道路繞圈，最後在凱道上加速衝撞總統府，被警方逮捕。

杜男拒絕夜間偵詢，1日晚上從介壽路派出所被移往中正一分局偵查隊過夜，一路被員警架上車，期間對媒體喊話說，「國安特務」、「我老婆是共諜......高官......所有的人都是......」等話，不知所云。

杜男今天早上接受警方偵詢，警問衝撞總統府的目的跟動機為何？他表示自己不是故意的，是因為當時一旁有警車，車內員警喊說要攔檢，但一下說往前靠邊停，一下又說轉彎後停車，不知所措，一時緊張誤踩油門才衝撞總統府。