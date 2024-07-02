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台南透天厝火警 曾獲賴清德頒獎的包包天后困電梯亡

記者黃宣翰／台南2日電
台南市自創手工皮件品牌獲譽「包包天后」的69歲婦人陳碧銀，1日住家失火，陳婦不幸命喪六樓電梯內。（記者黃宣翰／攝影）
台南市自創手工皮件品牌獲譽「包包天后」的69歲婦人陳碧銀，1日住家失火，陳婦不幸命喪六樓電梯內。（記者黃宣翰／攝影）

台南自創手工皮件品牌獲譽「包包天后」的69歲婦人陳碧銀，工作室及住家所在六層樓透天厝昨中午失火，陳婦失聯，直到滅火後才被發現倒臥六樓電梯內，已經死亡，檢警今相驗死因。南市消防局提醒，火災時可能斷電且濃煙易竄入，切勿搭電梯。

陳碧銀早年以家庭代工起家做皮件，一度失婚又罹癌面臨倒閉，三個子女協助轉型自創品牌「FEITY」，前總統蔡英文競選期間曾參訪；她也獲選南市百家好店，時任市長賴清德頒獎，之後賴還為她的書寫推薦序，兩年前周子瑜背她設計的包更讓品牌暴紅。

陳碧銀住在南區聖南街透天厝，一樓租給護膚店，二樓為她品牌工作室，其餘是家人住處，昨中午11時45分被通報起火，濃煙從高樓層竄出。

陳碧銀33歲次子自行逃出，傷勢較輕，次子的35歲蒲姓女友被雲梯車從四樓陽台救下，吸入大量濃煙，陳婦46歲長子被救出時肢體燒燙傷，二人送醫插管冶療。

陳婦失聯，直到火勢於12時20分控制，消防人員搜索火場，在六樓電梯發現她罹難。現場主要燃燒四樓兩房間，研判起火點位於四樓西側房間處，有擺放蚊香等物品，起火原因尚待進一步確認。

消防局說，火災逃生千萬不要搭電梯，因電梯空氣稀薄、濃煙易竄入電梯內，且萬一停電，人可能反而受困無法逃生，一定要走安全梯；若火勢太大、煙霧太濃，建議往樓頂逃生，或在房間內採取有效防煙、防火措施，等待救援。

賴清德 蔡英文

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