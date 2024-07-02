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10年未等到凶嫌伏法 張介能：台灣司法對被害人無情

記者張議晨／專題報導
更四審宣判當天，張介能帶著愛妻的「花布包」現身，包包不僅是凶嫌搶劫的證據，也是張與愛妻的連結。記者劉學聖／攝影
更四審宣判當天，張介能帶著愛妻的「花布包」現身，包包不僅是凶嫌搶劫的證據，也是張與愛妻的連結。記者劉學聖／攝影

「十年了，時間也許會減輕傷痛，但不會讓疤痕痊癒；透過學佛修心來說服自己原諒凶手，但實際做了才知道很難。」張介能頂著憂鬱、躁鬱等身心症狀與殺妻凶嫌纏鬥官司十年，等到的竟是從死刑改判無期徒刑，他激動地說「台灣司法對加害人竟如此寬厚，對被害人卻是如此無情」。

張介能是大學電機系教授，在高中教授地球科學的妻子陳月妹為了抗癌提早退休，遇害前不久剛度過抗癌五周年、醫生宣布抗癌成功。張介能猶記命案當天，他對著準備出門的妻子說「開車小心」，沒想最日常的一句話竟成了兩人最後對話，當晚他就含著淚對三名小孩說「我們家最艱困的時候就是現在」。

遭逢巨變 「整整3年無法入睡」

「結褵多年的枕邊人突然不在了，我整整三年無法入睡。」張介能回憶，那段時間的晚上，一閉眼就想到與妻子相處的點點滴滴而無法入眠，只好開車追月亮，日出回校任教；每當走過住處附近的公園及人行道就想起妻子。

家裡也留有太多與妻子的共同回憶，張介能除了搬家遠離容易引起悲傷的場域，也積極投入妻子曾參加過的合唱團與抗癌志工工作。

張介能知道將面對漫長官司，每次開庭都是再次撕開逐漸癒合的傷疤，他把孩子趕出國，自己獨留台灣與殺妻凶嫌在法庭纏鬥。他坦言，有段時間出現憂鬱、躁鬱等症狀，心理諮商師鼓勵他寫下對官司的想法、對妻子的思念。

自我療癒 寫下「月妹未了情」

張介能用日記記錄心情轉折，三年前出版「劇變之後─月妹未了情」一書，從家庭寫到司法，緬懷亡妻也抒發心情。他說，他寫文章，書中插畫由學設計的女兒負責，他寫到傷心處就飛到美國療傷，而創傷最深的女兒就在大太陽下作畫，父女相互鼓勵，走出悲痛。

陳月妹遇害當天攜帶的淡紅色「花布包」是命案證物也是張介能與愛妻的最後連結，他每次出庭都帶著「花布包」到場。他說，夫妻原本約好要到冰島、加拿大旅遊，這幾年他帶著「花布包」出遊，彷彿愛妻就在身旁陪他一起看遍世界。

「人生就是不斷的放下，但遺憾的是，我沒能好好地和妻子道別。」張介能跟妻子結婚卅五年，一家五口約好要拍全家福，怎料在約定前二個月一夕驟變。記者在母親節當天訪問張介能，他強忍淚水說「母親節本應是開心的日子，但對我們家而言，卻是不願提起的日子。」

官司十年，沒盼到凶嫌伏法，張介能無奈又無助。他說，得知法院改判無期徒刑那一刻，他才發現內心的憤怒還沒根除，十年來十多次開庭，被告每句辯詞都像凌遲，「我真的已經累了」。

母親節 退休 冰島

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