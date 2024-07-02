退休女教師案被告逃死 法官心證能否服人？

退休女教師陳月妹與丈夫張介能合照。記者劉學聖／翻攝

退休 女教師命案，被告五度判死後改判無期徒刑，引起關注。死刑存廢在台灣討論20多年，反對廢死民意始終高達八成；37名死囚試圖透過釋憲取得「免死金牌」，憲法法庭近日宣判。民進黨 執政以來，法務部被質疑拖延執行死刑，最高法院則以犯罪不屬情節最重大之罪或仍有教化可能「協助」被告躲過死刑，「法律沒廢死、實際卻廢死」，被害人家屬悲痛無語。聯合報記者採訪資深司法官、專家及家屬，探討死刑在司法天平間擺盪的過程與原因。

2014年12月3日上午，曾獲「師鐸獎」的退休女教師陳月妹，一如往常駕車到高雄左營哈囉市場買菜，當提著菜上車之際，男子劉志明突然上前將她敲昏推入車內，企圖劫車代步；不過，劉志明沒想到汽車設有電門暗鎖，氣憤無法啟動汽車又見陳女仍有氣息，再持鐵鎚猛敲陳女頭部13下致死。

劉志明行凶後，將陳女拖到後座、塞在腳踏板處，強盜她皮包內台幣2000元逃逸。當晚，陳女被尋獲時已氣絕多時。

高雄市警方在案發第四天逮捕當年34歲的劉志明，他承認殺害女教師，辯稱想劫車代步到鳳山找分手女友談判，因車子發不動而氣憤，又在酒精作祟才持鐵鎚敲擊女老師頭部，沒有殺人或強盜財物犯意。不過，一審法院認為他手段凶殘無教化遷善可能，判處死刑。

高雄高分院二審到更三審合議庭均依高雄榮總及凱旋醫院鑑定，認為劉志明並無情感性精神疾病，15年內暴力再犯率52%，難有教化合理期待；案發全程36分鐘幾乎都在車內，還懂得關閉行車記錄器，思考判斷及行動能力顯未因酒精影響，維持死刑判決。

家屬聞改判「我快爆炸了」

更三審判決指出，劉志明曾於審判中自行求處極刑，數次以書信請求被害人家屬諒解，但他開庭時摳指甲、搖腳、嘴角微笑被認為沒有確實懺悔，加上再犯評估為高危險等級，科處無期徒刑顯不足以評價其凶惡犯罪之罪責而違背正義，有永久與世隔離必要。不過，法官論述卻被更四審推翻，改判無期徒刑。

「我快爆炸了…」陳女丈夫張介能得知改判，表達憤怒與不滿。他說，法官認為被告屬隨機、偶發性犯案而非計畫性犯罪，不符公正公約情節最重大之罪，且屏安醫院鑑定被告有反社會行為卻非持續且反覆行為樣態，只要保護因子大於危險因子，再犯率就會降低，不排除有更生改善可能性…「根本是先射箭再畫靶，法官拚命替被告尋找可以不判死刑的理由」。

一名資深司法官指出，最高法院聚焦於判死刑是否適當，發回理由多次聚焦於2000元有無遭搶的證據力，可見法官不願判死的心證早已確立，判決結果可想而知。

資深檢：何謂最嚴重之罪？

「一、二審判死刑，最後無期徒刑確定，或一審判死、二審改判無期到定讞，五年內大概有近十件。」一名資深檢察官直言，終審法官拚命找理由不判死，與廢死的政治氛圍有關。他說，聯合國 「兩公約」國內法化，不是犯「最嚴重之罪」不得判死，但傷多少性命或哪種犯行才算「最嚴重」，由法官衡酌。

另名檢察官指出，情節最重大之罪必須直接故意殺人且有計畫性，縱火燒死六人的湯景華被認定間接故意殺人而改判無期徒刑定讞；他說，近年判死發回、改判案例，除聚焦是否符合情節重大之罪，也調查被告精神狀況、家庭背景判斷是否可教化。

男子李鴻淵持槍闖進南投康建生技公司報復，造成四員工死亡、負責人賴敏男重傷，一、二審認定被告以「行刑式手法」殺人而判死刑；最高法院先對一個殺人罪判處無期徒刑定讞，其他三個死刑則待憲法法庭判決死刑違憲與否再審結。男子陳宏嘉2019年在台中租屋處掐死同居女友、將兩名年僅十個月大的雙胞胎兒子丟進洗衣機悶死，他二度被判死，最高法院認為二審未審酌其誠摯表達懺悔的犯後態度，發回更審。死者家屬曾帶著三名死者遺照出庭請求法官判死，但更一審認為陳面對多重壓力才犯案，且已匯款三百多萬、有補償被害人悔悟之心，六月改判無期徒刑。

轟動一時的射箭教練陳伯謙性侵女學員後勒斃的「華山分屍案」，一審判死，二審及更一審改判無期徒刑，最終無期徒刑定讞，高女的父親氣得質疑「誰在乎被害人的人權？」

家屬談死刑「加害者負責」

「時間不會沖淡悲傷，對被害者家屬而言，死刑是正義的伸張。」高父說，八成台灣民眾支持死刑，政府卻蠻幹無理，無論凶手多麼罪惡滿盈也不判死，找盡各種理由幫忙脫罪，放火燒死六人、九人不判死，假釋犯再殺人也不判死，「死刑攸關社會大眾安全與福祉，不是政治人物作秀工具。」