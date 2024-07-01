社區寵物不落地違規百次被罰逾10萬 住戶上訴逆轉免罰

台中市一對夫婦飼養黃金獵犬，因未遵守社區「寵物不落地」規約被開罰，與社區對簿公堂。（記者陳宏睿／攝影）

盧姓夫婦三年前住進台中市國美特區某大樓，社區規約「寵物 不落地」，狗行經社區公共區域時須用推車，或用鏈條走地下車道；二人飼養黃金獵犬「七七」，因23天內129次違規，被社區開罰12萬9000元（台幣，下同，約3970美元）。一審判兩人須賠10萬1000元、不得帶狗出入社區公領域；二審判免罰，但帶狗須用推車或走地下車道。

盧姓夫婦2021年搬進國立台灣美術館特區一棟住宅大樓，社區有「寵物不落地」規定，住戶攜帶大型寵物進出社區梯間、大廳、公設、單元空間等場域時，須使用推車；要落地則需鏈條拴住、戴口罩 ，並由地下一樓車道側通行。

社區管委會向台中地院提起行政訴訟，指控盧姓夫婦不顧住戶規約及寵物飼養戶管理辦法的規定，2022年1月15日至2月7日違規129次，以每次千元開罰共12萬9000元，要求付款；因兩人違規多次，管委會另聲請要求「七七」不得進出大樓梯廳等公共區域。

一審認為，社區管委會規約、管理辦法有法律效力，盧姓夫婦多次違規，判夫妻不得帶狗出入公共空間，另扣除行為重複認定，夫妻違規101次判罰10萬1000元。

盧姓夫婦上訴，認為規約要求使用推車、走地下車道，與維護社區清潔、安全、安寧的授權目的無關，且社區電梯過小、地下車道非供人狗通行，「窒礙難行」。

二審認為管委會未報請主管機關認定，逕自修補規約裁罰違規住戶，已逾越社區規約授權範圍，違反公寓大廈管理條例規定，不具法律效力，判免罰款，但仍須配合使用推車規定。

盧姓夫婦再上訴，主張不受規約拘束，最高院 法官認為社區寵物管理辦法有無濫用權利、妨害住戶飼養寵物，有詳查必要，發回更審；更一審認為，社區規約兼顧其他住戶安全與衛生，約定以符合規格推車進出電梯及社區梯廳公領域，限制並無過當或不符比例原則，駁回盧姓夫婦上訴。