我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳、貝佐斯都有投資 Perplexity AI涉剽竊作假

Axios：拜登退與不退？可能取決妻、妹、摯友

台海巡上尉追求督察妻 激戰數回...單位調查訪談全認了

記者張議晨／高雄即時報導
台灣海巡署一名督察妻子出軌單位學弟，氣得督察對學弟提告索賠。圖為示意圖。（取材自pixabay）
台灣海巡署一名督察妻子出軌單位學弟，氣得督察對學弟提告索賠。圖為示意圖。（取材自pixabay）

台海巡署某單位督察發現同單位上尉學弟追求他的趙姓妻子，趙女不僅和學弟外出，甚至發生多次性行為，督察抓包妻子出軌後，氣得對學弟提告索賠新台幣50萬元，簡易庭法官判學弟應賠38萬元，學弟不服上訴，上訴審法官仍認定學弟侵害學長配偶權，維持原判決確定。

判決指出，督察和上尉學弟都任職同一海巡單位，督察和妻子趙女結婚6年，夫妻育有1子1女。前年1月間，上尉學弟因緣認識趙女，明知道趙女是督察之妻，仍展開熱烈追求。

從認識起至同年6月止，趙女和上尉至少在高雄租屋處發生3次關係，還曾留在家裡過夜，事後督察發現妻子出軌同事，氣得向分署長信箱陳情，上尉為了不讓督察追究，還自行打印悔過書認錯。

督察不滿，認為上尉明知道趙女是她妻子，卻私下挑撥夫妻感情，還發生關係，對上尉提告索賠50萬元。

上尉則反駁，稱悔過書是為了不讓督察追究才會寫下，他是在協調督察跟妻子的感情糾紛；上尉還列舉與趙女的5次會面，稱5次都沒有發生關係，都是在聽趙女訴苦、陪她聊天。

但橋頭地院簡易庭審理時，趙女卻坦承跟上尉共赴汽車旅館，還坦承跟上尉發生過關係，「可能是覺得老公都出軌了，身體已經不重要」。

法官認為，上尉在內部調查時，承認曾與趙女在租屋處發生兩次關係，並於督察質問時，坦承自己跟趙女行為，並跟督察致歉，調查內容與趙女說法大致雷同，判上尉應負損害賠償責任，賠償學長38萬元。

上尉敗訴後不服，上訴堅稱他並未跟趙女發生過關係，會上摩鐵，是趙女怕在家遇到丈夫可能會遭施暴，但兩人在摩鐵內也沒怎樣。

不過，橋院合議庭認為，趙女已坦承曾跟上尉發生過關係，上尉也在內部訪談時，坦承在趙女租屋處發生過性行為，且督察與上尉學弟協調時，上尉的母親也在場，並積極承認督察指控的事實，事後並撰寫悔過書。

合議庭認定，依據常理，若對方指控非事實，當事人多半會加以反駁，但上尉卻未否認督察指控，應可認定悔過書內容為真，仍判上尉要賠償督察學長38萬元確定。

上一則

綠委沈伯洋稱台民眾看A片會被中國掌握個性 藍委：拍案叫絕

下一則

房產不留女兒 吳淡如決定賣了宜蘭「小熊書房」

延伸閱讀

「護國神醫」涉詐健保費上訴逆轉勝 無罪理由出爐

「護國神醫」涉詐健保費上訴逆轉勝 無罪理由出爐
禁遊民露宿街頭 各城市可強制執行

禁遊民露宿街頭 各城市可強制執行
移民專頁／結婚綠卡若遭拒 公民妻可上訴

移民專頁／結婚綠卡若遭拒 公民妻可上訴
扁買官洗錢案免訴 檢上訴：判決瑕疵、追訴時效計算有誤

扁買官洗錢案免訴 檢上訴：判決瑕疵、追訴時效計算有誤

熱門新聞

台積電計畫在嘉義科學園區蓋2座CoWoS先進封裝廠，5月底第1座廠（P1）整地發現疑似遺跡，暫停施工，將搶救挖掘。(嘉縣府提供)

台積電嘉義廠開挖發現繩紋陶遺址 考古人員：像蟄伏已久巨獸躍起

2024-06-25 21:50
奇軒是台灣首位YouTube訂閱突破千萬的網紅。圖／摘自臉書

台灣首名YouTube訂閱千萬創作者 真實月收入曝光

2024-06-23 13:29
女子到帛琉觀光潛水，卻遭遇到海關不合理對待。僅示意圖，非當事人。(Unsplash/Jaiden Peters)

台女飛帛琉 遭海關要求「全身脫光看私密處」機場淚崩

2024-06-26 20:40
台灣近日午後常有豪雨，日月潭水庫大進補，幾乎逼近滿水位，「神秘黑洞」溢流井伴綠波景觀再現。(圖／張姓讀者提供)

日月潭「神秘黑洞」再現 挾蓄水近乎滿庫好消息

2024-06-23 13:15
中華民國駐美代表俞大㵢。(華盛頓記者張文馨／攝影)

逐一回應爭議 俞大㵢認搭公務車賞櫻、為何要買Cadillac

2024-06-25 20:03
國際智慧城市組織(ICF)昨公布「全球7大智慧城市」，雲林縣在全球數百個城市中脫穎而出，是台灣唯一入選城市，副縣長謝淑亞（右）受邀分享經驗。圖／雲林縣政府提供

全球7大智慧城市公布 台灣這城入選…背後原因曝光

2024-06-20 17:45

超人氣

更多 >
成龍找到接班人 誇這人武打戲都來「真」的

成龍找到接班人 誇這人武打戲都來「真」的
如果陣前「換拜」成真 民主黨策士直言：川普就麻煩大了

如果陣前「換拜」成真 民主黨策士直言：川普就麻煩大了
紐約皇后區屋主和租霸鬥4年 動用法警趕走 律師揭預防方法

紐約皇后區屋主和租霸鬥4年 動用法警趕走 律師揭預防方法
驚喜變驚悚？傳數學天才姜萍被囚 網疑老師冒名參賽

驚喜變驚悚？傳數學天才姜萍被囚 網疑老師冒名參賽
特斯拉故障鎖死 「這種車進不去」消防員斧頭劈窗救女嬰

特斯拉故障鎖死 「這種車進不去」消防員斧頭劈窗救女嬰