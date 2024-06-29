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台女監上演「監獄風雲」 35人移監抗議叫囂被噴辣椒水

記者石秀華／高雄29日電
高雄女子監獄發生女收容人不滿從北部移監到高雄後，鼓譟鬧事遭噴辣椒水制止之事。示意圖。（圖／高雄女子監獄提供）
高雄女子監獄發生女收容人不滿從北部移監到高雄後，鼓譟鬧事遭噴辣椒水制止之事。示意圖。（圖／高雄女子監獄提供）

台北女子監獄因收容人額滿，法務部矯正署6月19日將35人移監到高雄女子監獄，因這群收容人多數住北部，家屬也因要會見、寄菜得南下300多公里之遠，引發收容人不滿，集體抗議，吵著要移回北監，拒填資料，還有人敲碗、對管理員叫囂，其中有4名帶頭者遭管理員噴辣椒水，吃了苦頭才學乖，過程如上演「台版女子監獄風雲」。

高雄女監表示，事發3天後，目前已告一段落；事後已請醫師看診，後續並由心理師、教養師進行心理及情緒輔導，相關收容人已無抗議行為。

位於高雄市大寮區的高雄女子監獄，目前收容1293名女收容人，其中35人由矯正署於6月19日從北監移監至高雄。

據了解，這批從台北移監至高雄的35人，分別因詐欺、洗錢防制法、竊盜、兒少性剝削等案被判刑，均屬短刑刑期的收容人，但因多數人住北部，19日被移往高雄後，家屬要會見、寄菜得南下300多公里之遠，導致這批收容人心生不滿，發生群起鼓譟行為。

高雄監獄表示，這批收容人被移監到南部後，因大部分是北部人，當初沒預期會移監到南部，導致情緒一時沒辦法接受，新收入監時，情緒比較浮躁，連登錄的調查報告都不願寫，有人互相敲碗、或敲房門、牆壁，並朝走廊上的管理員叫囂。

6月21日，因新舊收容人須從新調整房舍，一間房舍約有10至12名收容人，從北部移監至高雄的其中一間房的4名收容人，不願配合，且對管理員咆哮，因鬧了10餘分鐘，由女性管理員先出面噴灑辣椒水制止，原本女監打算若再不聽勸，就由第二線男性主管上陣。

後帶頭的4人因被噴了辣椒水，被勸說其他同梯的收容人都已配合走出房舍，才卸下心防，願意配合。

高雄女監強調，當下並無男性管理員噴辣椒水導致女收容人春光外洩之事，且當時只有一間房舍發生滋事情事，並無集體暴動行為。

女監強調，目前已告一段落；事後已請醫師看診，後續並由心理師、教養師進行心理及情緒輔導，相關收容人已無抗議行為。

圖為高雄女子監獄。（本報資料照片）
圖為高雄女子監獄。（本報資料照片）

監獄 詐欺

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