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寵物店老闆之死 北市議員籲檢討法規 鬆綁毗鄰條款

記者楊正海、林佳彣、邱書昱／台北29日電
藍綠議員指出，寵物業不再是嫌惡設施，籲應盡速鬆綁毗鄰條款；圖為寵物美容洗澡示意圖。（本報資料照片）
藍綠議員指出，寵物業不再是嫌惡設施，籲應盡速鬆綁毗鄰條款；圖為寵物美容洗澡示意圖。（本報資料照片）

台北市內湖區黨姓男子前天被發現陳屍家中，家屬及地方感嘆，黨男花費百萬要經營寵物旅館、美容，卻因其他住戶不同意，遲遲未能開業。藍綠議員昨指出，寵物業不再是嫌惡設施，籲應盡速鬆綁毗鄰條款。蔣萬安允諾會請相關局處研議更妥適做法。都發局指出，法規一個半月內檢討。

黨男要開的寵物店位於內湖區星雲街，屬於第三種住宅區，要開寵物旅館、美容等事業，依北市土地使用分區管制自治條例，必須要經由毗鄰兩側及垂直第二層住戶的同意。

國民黨議員應曉薇說，北市有近30萬犬貓，平均九至十位北市民就有一人飼養寵物，毛小孩已是家裡一分子，目前北市寵物相關店家，醫療、環境衛生、隔音等設備，多有很好的自主管理。

她說，北市一直自誇是「動物友善城市」，卻制定不合時宜法令，應盡速邀集有關單位通盤檢討，研議修法、甚至放寬部分條件門檻，才能回應民意需求，她昨已發文都發局，建請修正土管自治條例。

民進黨議員何孟樺也說，都發局應修正放寬，因應時代變遷的不同，寵物服務業不再是嫌惡設施，向她陳情的業者有說，現在已有眾多法規可防範噪音、衛生問題，毗鄰條款根本是疊床架屋，多此一舉。

「發生這樣憾事，當然非常難過。」蔣萬安指出，寵物店其實是愛的事業，但有時因氣味或聲音，造成周邊住戶受到影響，所以直到2019年修法才放寬可設住宅區，但必須得到左右兩戶，及正上方住戶的同意。未來避免跟左鄰右舍有衝突，會請相關局處研究妥適做法。

都發局表示，台北市土管自治條例的修改得視行業而異，不同產業有不同的條件需求；是否調整寵物旅館、寵物美容等服務的申請條件，因涉動保政策，後續將邀動保處等相關單位討論。

寵物 國民黨 民進黨

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