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「護國神醫」涉詐健保費上訴逆轉勝 無罪理由出爐

記者林保光／高雄29日電
高雄「幸福診所」醫師林聖章（左二）獲判無罪。（本報資料照片）
高雄「幸福診所」醫師林聖章（左二）獲判無罪。（本報資料照片）

高雄幸福診所負責人林聖章因擔任台灣奧、亞運國家隊醫，被喻為「護國神醫」。他被控涉詐領健保費2萬多元（台幣，下同），一審依違反醫師法判有罪，他上訴二審，昨天逆轉勝，獲高等法院高雄分院判決無罪。

林聖章因曾為奧、亞運國家隊戴資穎、郭婞淳等體壇名將診療，被封為「護國神醫」。他在高雄設「幸福診所」多年，並開辦自費減重課程，提供減重諮詢、營養衛教，也相當聞名。

一審認為，林聖章和護理師陳賢修在2014年4月至2015年12月間，由陳賢修為病患等問診、開藥，登載不實醫療內容的病歷資料，向健保署申領醫療費用，詐得2萬8409元，橋頭地院依醫師法，分別判林、陳兩人10月、7月徒刑。林、陳不服判決上訴二審。

二審認為，因時隔八、九年，參與自費減重課程學員難記憶清晰，且林聖章受正規醫學教育並執業多年，有相當社會地位，收入頗豐，幸福診所除了他，另雇多名醫師數，看診時段均維持兩名以上醫師同時看診，不缺人力，受雇醫師的薪酬也按「診次」，而非看診人數計算，無移出病患以減省薪資成本的「微誘因」力，主觀上應無令他不顧聲譽、鋌而走險，甚至由護理師為病患看診、治病的動機，因此判決林、陳無罪。

減重 健保 保費

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