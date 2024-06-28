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男上網自學種780株大麻 市值破4億元

記者曾健祐／台中28日電
蔡姓男子等人涉租三座廠房種植780株大麻，警方估計市價達4億元台幣。(記者曾健祐／翻攝)
蔡姓男子等人涉租三座廠房種植780株大麻，警方估計市價達4億元台幣。(記者曾健祐／翻攝)

台中蔡姓男子上網學技術，夥同三人在台中、彰化承租三間廠房掩護，再找專業技師搭建恆溫貨櫃種植大麻，警方循線破獲，三地大麻活株多達780株，部分甚至長到和成年人一樣高，估計整批大麻價值逾4億元(台幣，以下同)；四人否認意圖販售，警詢後依毒品罪嫌送辦，檢方命三人2萬元交保，一人限制住居。

刑事局電信偵查大隊指出，蔡男對栽培、園藝有興趣，透過外國網站學習技術、購入大麻種子，前後在台中神岡、彰化、員林等地承租三座廠房，找張姓、葉姓及劉姓同夥負責管理。

警方追蹤數月掌握種大麻地點，今年5月21日先破獲神岡廠，當下就發現大量大麻活株，廠區內燈光照明、溫度及排水設備一應俱全；隔天追到彰化、員林二廠，彰化廠有300多株大麻最多。

總計三地起獲780株大麻、大麻成品63.4公斤，警方依每株活株可收成50至100公克大麻，1公克賣1000至3000元估算，收成後不法獲利可達4億元。

蔡男等人否認販賣，警方從查扣證據蔡等人聲稱隨時可提供貨源，還對外稱「Ａ級貨」，研判有出售，不排除幕後有金主出資；檢方認為無販售證據，訊後命劉男限制住居，蔡等三人以2萬元交保。

大麻 毒品

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