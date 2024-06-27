中捷隨機砍人兇嫌 殺人未遂起訴 說出獄還要殺人

洪男5月21日在台中捷運上持刀隨機砍人，檢方依殺人未遂罪嫌起訴他。(本報資料照片)

20歲洪姓男子上月在台中捷運 隨機砍人造成兩人受傷，他稱被導師指責後從天使變惡魔，對世界不滿及支持廢死，刻意選在鄭捷殺人案10周年犯案，還說出獄要繼續殺人。台中地檢署昨依殺人未遂罪嫌起訴，認為他引發社會集體恐慌，負面效應甚鉅，建請法院從重量刑。

全案昨下午移審法院，洪稱導師指責他「沒有用」是壓倒他最後一根稻草，自覺「整個人就此黑化」，因此從天使變惡魔宣洩憤怒，砍人時也避開頭部及頸部，更沒用力砍，案發前甚至吞下84顆安眠藥，因怕自己被砍或看到被害人痛苦表情，法官問「那你還做這種事？萬一有人死掉怎麼辦？」洪沉默不語。

國立中正大學犯罪防學系暨研究所教授賴擁連說，凶嫌可能具邊緣性人格，長期與團體疏離，人際關係緊張導致退縮，加上鄭捷模仿效應而行凶。檢方認為洪對犯罪日期、地點、工具、行凶路線選擇及考量思慮周詳、反覆考量利弊得失，心智正常。

起訴指出，洪想讓「全國民眾看到自己」，今年4月起預謀殺人，原定5月20日作案，怕當天總統就職新聞熱度蓋過他犯罪，改在21日鄭捷在台北捷運隨機殺人案10周年動手。

當天10時22分，洪傳手機訊息給吳姓導師稱「老師，謝謝你那天返校說的話，我現在懂了，假設還有機會的話，我第一個一定是『找你』…」吳不解回傳「什麼意思？」洪未回覆。上午11時14分，洪自中捷水安宮站上車，持刀隨機砍殺乘客。