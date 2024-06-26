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台灣新北一招待會館遭開16槍 一旁就是幼兒園

記者王長鼎／新北即時報導
新北市新店區今天驚傳槍擊案黑衣男開槍影片曝，建商招待所遭開16槍，一旁是幼兒園。(翻攝自記者爆料網)
新北市新店區今天驚傳槍擊案黑衣男開槍影片曝，建商招待所遭開16槍，一旁是幼兒園。(翻攝自記者爆料網)

台灣新北市新店區今(26)天驚傳槍擊案，中興路一段一處建商招待所遭開16槍，稍晚一名黑衣男開槍影片在網路上曝光，由於槍擊現場一旁是幼兒園，有家長十分擔心小朋友受影響， 幼兒園老師表示，小朋友當時在屋內教室上體能課，沒有被嚇到。

新北市新店區中興路一段一間一樓建商招待所店面鐵捲門今天上午10時許遭人連開近20槍，門上彈痕累累，警方獲報迅速趕抵，據了解，槍手為26歲高姓男子，已帶槍投案，警方現場勘查尋獲彈殼數量為17顆、及1發未擊發子彈，目前正深入調查了解犯案動機。

稍晚開槍影片在網路上流傳，透過影像可見，該名槍手著黑衣褲，先雙手握槍，對著大門連續開了5槍，再換了一個彈匣，他高調舉起右手，讓彈匣自行落地，再對著大門開了10槍而後離去，這幕也讓錄影者忍不住喊「三小啦」。

高男開槍後即帶槍到派出所投案，開槍動機仍在釐清中，警方獲報後，於現場拉起封鎖線，蒐證調查。由於一旁就是幼兒園，有家長擔心小孩受到影響，幼兒園老師說，被開槍是隔壁的建商，有看到一名西衣男子騎機車前來，突然先對空開槍，再朝建商接待會館鐵捲門連開多槍，小朋友沒有被嚇到。

新北市新店區今天驚傳槍擊案黑衣男開槍影片曝，建商招待所遭開16槍，一旁是幼兒園。...
新北市新店區今天驚傳槍擊案黑衣男開槍影片曝，建商招待所遭開16槍，一旁是幼兒園。(記者王長鼎／翻攝)
新北市新店區今天驚傳槍擊案黑衣男開槍影片曝，建商招待所遭開16槍，一旁是幼兒園。...
新北市新店區今天驚傳槍擊案黑衣男開槍影片曝，建商招待所遭開16槍，一旁是幼兒園。(記者王長鼎／翻攝)

槍擊

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