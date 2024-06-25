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代言加密貨幣JPEX涉詐 台歌手陳零九列被告函送偵辦

記者張宏業／台北即時報導
歌手陳零九代言JPEX被調查局認定涉及詐欺函送檢方偵辦。(報系資料照)
歌手陳零九代言JPEX被調查局認定涉及詐欺函送檢方偵辦。(報系資料照)

香港加密貨幣交易易所（JPEX）去年傳出涉及詐騙，調查局偵辦後認定，歌手陳零九收受港商「賈斯汀」32萬顆泰達幣（約30萬美元）為報酬，作為台灣區代言人，但陳零九疑是JPEX在台吸金共犯之一，近日依加重詐欺、違反銀行法等罪將陳零九函送台北地檢署偵結，由北檢認定陳零九是否有詐欺行為，全案共有5名被告送辦。

同案函送被告包括JPEX在台意見領袖（俗稱KOL）張東穎，在台業務施瑀、JPEX商辦租賃者牛耿晟、牽線介紹JPEX與P. LEAGUE+職業籃球聯盟新北國王籃球隊合作的男子劉建甫。

台北市大安分局日前查獲轄區內一間德州撲克賭場非法營利，逮捕張姓現場負責人及賭客共26人，當時還意外在頂樓招待所發現陳零九，而該招待所的商辦大樓，疑與JPEX在台辦公室為同一棟。

遭香港證監會點名吸金的JPEX交易所，在港涉詐金額達15.8億港幣 （約2億美元），JPEX在台北市忠孝東路設有辦公室，有不少台灣人投資受害，憤而提告陳領九涉及詐欺等罪，檢調因此展開調查。

北檢去年10月以證人身分傳喚陳零九出庭，訊後改列偵字案被告。陳零九當時向媒體表示，「我就算有拿到代言費，但我投資在這平台的，已超過代言費」，還透露自己資產損失約15%，相信司法會還他清白。

不過，調查局追查發現，張東穎是幣圈知名網紅「跳跳虎TONY」，並創辦虛幣教學平台BITFUN，推廣什麼是區塊鏈，因此被JPEX延攬為合作對象，成為台灣首席合夥人，也是JPEX的意見領袖，不少投資者相信張東穎的推銷話術，進而上當導致不小財損，JPEX案爆發後，張東穎也被法院羈押禁見，劉建甫則被檢方交保5萬元（台幣，約1540美元）。

JPEX去年7月還在小巨蛋舉辦「拳上」拳擊賽事，由香港電競達人鍾培生對決台灣網紅Toyz（因販售大麻入監），「館長」陳之漢擔任賽事總教練。調查局懷疑，JPEX藉由這些賽事項目，招攬年輕族群加入，陳零九也對這些情事知情，經調查後綜合相關事證，認為陳零九涉及加重詐欺。

詐欺 投資 香港

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