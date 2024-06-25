女大生寵物守宮放醬料碟上傳IG 壽司郎要告

元智大學女大生將寵物守宮放在壽司郎醬料碟引發批評，校方發表三點聲明回應。（圖／翻攝元智大學）

桃園市私立元智大學一名女大生日前帶著自己飼養的寵物 守宮前往一家壽司郎用餐，她將守宮放在醬料碟上上傳IG限時動態，照片被轉發到Dcard，引發網友砲轟。壽司郎回應將採取法律途徑；元智大學昨發表三點聲明表示，學生已主動聯繫商家討論後續處理，校方等告一段落，將就學生違反校規部分進行處置。

網路社群平台Dcard日前出現一篇PO文，網友轉發一名元智女大生IG限動，該名女大生前往壽司郎用餐，將寵物守宮直接放在醬料碟上，在旁寫下「壽司胖胖包」，畫面在網路曝光，引起網友砲轟批評「非常噁心」，此貼文引起其他大學網友留言，「可愛，放錯地方，這樣很不衛生」、「跟飼主的素質差有關」，網友說，店家走法律途徑了。

針對媒體新聞報導，元智大學女大生於校外知名餐廳用餐，因個人用餐行為導致引發食安疑慮，元智大學昨發聲明表示，校方對接獲新聞報導或民眾投訴，皆秉持公平、公正原則審慎處理，學生在事後已了解相關事件造成商家不滿及社會大眾困擾，已在22日主動聯繫商家討論處理後續事宜，校方將等後續處理告一段落，就學生違反校規部分進行處置，並加強學生品德教育及宣導衛生安全的重要性。