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全屋裝針孔 校長持續2年偷拍友人女兒、胞妹洗澡

記者張議晨／高雄25日電
高雄市發生國小校長涉偷拍未成年不雅照遭羈押，市長陳其邁表情嚴重，表示要給涉案校長解聘、永不錄用。（記者徐白櫻／攝影）
高雄市發生國小校長涉偷拍未成年不雅照遭羈押，市長陳其邁表情嚴重，表示要給涉案校長解聘、永不錄用。（記者徐白櫻／攝影）

高雄某國小張姓校長涉嫌在友人家中浴室裝針孔，偷拍好友女兒、胞妹多次，檢警查出張不僅浴室裝針孔，連房間、客廳都有，兩年偷拍至少十多次，昨依違反兒童及少年性剝削防制條例、妨害秘密等罪嫌起訴；張男移審法院後裁定續押。

張姓校長51歲，具有教育博士學位，在教育圈任教超過25年，2016年起遴選上校長，4年前調到目前學校任職；他因偷拍被收押震驚高雄教育圈，高雄市政府火速解聘，永不任用，原校長職位由督學代理。

檢警追查，張男兩年前入住好友住處，見好友女兒就讀高中，在浴室天花板裝設針孔，偷拍好友女兒沐浴、如廁。

張曾被好友抓包，竟仍繼續偷裝針孔，今年4月間偷拍行為再度被抓到，好友不再隱忍報警。

檢警發現張男不僅偷拍好友未成年女兒，連今年搬入同址同住的好友胞妹，也成他偷拍對象；他不僅在浴室裝針孔，客廳、好友女兒房間也都裝攝影機。

警方今年4月26日拘提張男，至住處、學校辦公室搜索；張案發後刪除檔案，疑有滅證情事，檢方訊後依違反兒童及少年性剝削防制條例及無故攝錄未成年性影像罪嫌聲押獲准。

案發後家長、老師人心惶惶，擔心校長也在校園偷拍；檢警根據查扣畫面，張男近兩年偷拍至少10多次，但犯案地僅在民宅浴室，並非校園，查無學童受害，校園進行反針孔監測也沒有發現任何異狀。

高雄地檢署認定被告違反兒童及少年性剝削防制條例、妨害秘密等罪嫌，昨提起公訴；法官認為仍有羈押必要，昨下午裁定續押。

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