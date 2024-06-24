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17歲女兒與繼父嘿咻 母傷心擬討公道PO影片吃官司

記者黃宣翰／台南24日電
失婚婦人扶養兩名女兒再嫁，17歲大女兒竟與第二任丈夫發生關係。示意圖。(本報資料照片)
失婚婦人扶養兩名女兒再嫁，17歲大女兒竟與第二任丈夫發生關係。示意圖。(本報資料照片)

失婚婦人扶養兩名女兒再嫁，2023年2月初，她在小女兒手機看到17歲大女兒與第二任丈夫嘿咻影片，涉嫌將影片傳給長輩想尋求公道，她因此吃上官司。台南地院法官認為，發生此案是家門不幸，她傳送影片的目的是在尋求支持，並非為滿足一時私慾或有其他不法目的，依供人觀覽少年性交影片罪，判她4月徒刑、得易科罰金，緩刑2年，緩刑期內應付保護管束。

判決指出，2023年2月5日，女被告在鄰居住處看到小女兒手機內有第二任丈夫和她17歲大女兒的一段性愛片，她非常生氣，先要求小女兒把這段不倫性愛影片，以LINE通訊軟體傳到她的手機內。她並把不倫影片轉傳給叔叔與叔母和丈夫。丈夫把這段影片刪除；叔母則把影片備份到隨身碟，案經警方報請檢方偵查起訴。　

法官表示，考量被告婦人開庭時坦承犯行，發生此案是家門不幸，她本身也是受害者，她傳送影片的目的是在尋求支持，並非為滿足一時私慾或有其他不法目的，她沒有前科而是一時失慮、觸犯法網，因此判她4月徒刑、得易科罰金，緩刑2年，緩刑期內應付保護管束。法院並沒收其存有不倫影片的手機。

律師江信賢說，此案丈夫對再婚妻子所扶養的17歲繼女發生性行為，如少女是遭繼父以強暴、脅迫或其他違反意願的強制手段發生性行為，依法是屬於刑法第221條強制性交的犯行，可處3年以上至10年以下有期徒刑，並可依照兒童及少年福利法等規定加重其刑至二分之一。

江信賢說，縱使丈夫未對繼女實施強暴脅迫手段而為性交，由於兩人間存有親屬、監護、照護的法律關係，他利用權勢或機會與未成年子女發生性行為，也可依照刑法第228條處以6月以上5年以下之有期徒刑。

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