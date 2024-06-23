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150分鐘湊到1.5億元 台中銀前董座王貴鋒交保

記者蔣永佑／台北23日電
台中銀前董座王貴鋒（左）涉掏空11億元遭起訴，新北地院裁定1億5000萬元天價交保。(記者蔣永佑／攝影)
台中銀前董座王貴鋒（左）涉掏空11億元遭起訴，新北地院裁定1億5000萬元天價交保。(記者蔣永佑／攝影)

台中商業銀行前董事長王貴鋒擔任台中銀及台中銀保險經紀人公司負責人期間，掏空11億元(台幣，以下同)用來租購超跑、豪車私人飛機供私人豪奢生活遭訴，在押的王貴豐日前移審新北地院，合議庭裁定1.5億元交保，條件是須在當晚12點前辦保否則還押看守所，這個看似不可能的任務，王貴鋒竟在短短2.5小時內完成，顯見財力十分驚人。檢方不排除提抗告。

急著交保回家的王貴鋒，能在周五深夜臨時調集大量現金，一部分是靠著自己商場人脈，向北部幾位企業主商借；另部分則向台中老家親友求助，由專人搭高鐵送錢北上，下屬前晚近11點半，拖著八大個裝滿現金的行李箱和手提袋進入法院辦保。

羈押近四個月的王貴鋒，交保時還特地換上一身全新衣褲去晦氣，他面對媒體僅表示「謝謝，辛苦了」，旋即搭車離去。

接押庭從前天下午四點半一路開到晚間九點，合議庭評議後，諭知王貴鋒以1.5億元交保，限制出境、出海，並定期向住處派出所報到，且須交出台灣和加拿大護照。合議庭另有項但書，就是必須在深夜12點前完成辦保，否則還押並延押三個月，等於只給他三小時籌出1.5億現金。

律師團當庭反映，交保諭知可否給出一個效期，例如可讓王男周一上班後籌足保金再辦保？但法官不為所動，堅持12點前辦保不成，就自22日零時起延押，王男聽完面如死灰，連忙指示手下派人調現金。

起訴指出，王貴鋒以拓展海外業務等不合常規手法，租購豪車、超跑、租用招待所及私人飛機，公私不分掏空、挪用台中銀和台中銀保經逾11億元，他犯後不僅否認犯行，將還將奢豪行為辯稱是公司業務所需，被檢方認為心態傲慢。

起訴書痛批王貴鋒「視公司治理於敝屣，視法律於無物」，若不處以重刑，難導正公司治理及回復金融秩序，因此對求處重刑15年，併科罰金5億元。台中銀行也因忽視存戶及股東利益，內控如同虛設，遭求處5億元罰金。

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