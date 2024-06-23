150分鐘湊到1.5億元 台中銀前董座王貴鋒交保

台中銀前董座王貴鋒（左）涉掏空11億元遭起訴，新北地院裁定1億5000萬元天價交保。(記者蔣永佑／攝影)

台中商業銀行前董事長王貴鋒擔任台中銀及台中銀保險 經紀人公司負責人期間，掏空11億元(台幣，以下同)用來租購超跑 、豪車私人飛機供私人豪奢生活遭訴，在押的王貴豐日前移審新北地院，合議庭裁定1.5億元交保，條件是須在當晚12點前辦保否則還押看守所，這個看似不可能的任務，王貴鋒竟在短短2.5小時內完成，顯見財力十分驚人。檢方不排除提抗告。

急著交保回家的王貴鋒，能在周五深夜臨時調集大量現金，一部分是靠著自己商場人脈，向北部幾位企業主商借；另部分則向台中老家親友求助，由專人搭高鐵送錢北上，下屬前晚近11點半，拖著八大個裝滿現金的行李箱和手提袋進入法院辦保。

羈押近四個月的王貴鋒，交保時還特地換上一身全新衣褲去晦氣，他面對媒體僅表示「謝謝，辛苦了」，旋即搭車離去。

接押庭從前天下午四點半一路開到晚間九點，合議庭評議後，諭知王貴鋒以1.5億元交保，限制出境、出海，並定期向住處派出所報到，且須交出台灣和加拿大 護照。合議庭另有項但書，就是必須在深夜12點前完成辦保，否則還押並延押三個月，等於只給他三小時籌出1.5億現金。

律師團當庭反映，交保諭知可否給出一個效期，例如可讓王男周一上班後籌足保金再辦保？但法官不為所動，堅持12點前辦保不成，就自22日零時起延押，王男聽完面如死灰，連忙指示手下派人調現金。

起訴指出，王貴鋒以拓展海外業務等不合常規手法，租購豪車、超跑、租用招待所及私人飛機，公私不分掏空、挪用台中銀和台中銀保經逾11億元，他犯後不僅否認犯行，將還將奢豪行為辯稱是公司業務所需，被檢方認為心態傲慢。

起訴書痛批王貴鋒「視公司治理於敝屣，視法律於無物」，若不處以重刑，難導正公司治理及回復金融秩序，因此對求處重刑15年，併科罰金5億元。台中銀行也因忽視存戶及股東利益，內控如同虛設，遭求處5億元罰金。