涉持空氣槍毆人 羅時豐兒子遭起訴

羅時豐。(圖／不務正業娛樂有限公司提供)

羅時豐的小兒子羅森宇去年11月爆出捲入社會案件，一名胡姓男子稱在女友家遭毆打，女友還被人擄走。21日檢方依強盜罪嫌起訴五人，對此羅時豐也回應了。

起訴指出，21歲余姓男子不滿女友遭胡姓男子騷擾糾纏，去年10月29日下午得知女友接獲胡男傳簡訊騷擾，找來友人準備向胡男理論，其中包含羅時豐兒子21歲羅森宇。一行人攜帶球棒及空氣槍，至台北市內湖某洗車場集合，隨即前往余男女友住處，女方趁胡男上廁所之際打開大門，五人持球棒及徒手毆打胡男，導致胡男頭部外傷、四肢多處鈍挫傷。

羅時豐透過經紀人表示：「一直都有關心了解中，但目前我們尚未收到檢調單位相關文件，孩子該負的責任必須學習去承擔。人生課題要自己學著面對成長，謝謝您的關心，辛苦了。」

羅時豐在去年也有在臉書 道歉：「出道多年已年過半百，近年能受到媒體與大眾朋友的關注，我一直都非常的珍惜與把握。這幾年我都在努力的傳達善與愛，希望讓善能夠循環，盡到自己身為公眾人物小小的力量，但沒想到對於自己的人生的基本習題，卻沒有辦法做到完好。家庭教育是社會的根本，因近年給予孩子的陪伴與時間少了許多，身為父親的我需要再多加油！唉~人生好難啊！」