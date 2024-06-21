台前銀行董座挪公款遭起訴 短短2.5小時湊齊463萬辦保離去

台中銀前董事長王貴鋒涉嫌掏空、挪用公款遭檢方起訴，移審新北地院後被諭知以1.5億天價交保。(記者蔣永佑／攝影)

台中商業銀行前董事長王貴鋒涉嫌在擔任台中銀及台中銀保險 經紀人公司負責人期間，挪用逾11億元供租購超跑 、豪車、招待所及私人飛機等私人豪奢生活，遭檢方起訴。全案經移審新北地方法院，合議庭諭知須在昨(21)天深夜12點前，以1.5億(台幣，下同，約463萬美元)天價交保，不料這個看似不可能的任務，王貴鋒卻在短短2.5小時內完成，其下屬於晚間近11點半，便拖著8大個裝滿現金的行李箱和手提袋進入法院辦保。

據了解，急著交保回家的王貴鋒，在周五深夜能臨時順利調集大量現金，一部分是靠著自己商場人脈，向北部幾位企業主商借；另一部分則由台中老家親友求助，指派專人坐高鐵到板橋車站送錢北上，調動資金能力十分驚人。離去時，王貴鋒換上一身全新衣褲，低調表示：「謝謝，辛苦了！」便搭車離去。

昨天的接押庭從下午4點半一路開到晚間9點，經合議庭評議，諭知王貴鋒以1.5億元交保，限制出境出海，並定期向住處派出所報到，且須交出台灣和加拿大 護照，卻有一項但書，就是必須在21日深夜12點前完成辦保，否則還押並延押3個月；等於只給他3小時，在周五深夜籌出1.5億現金。

此話一出，一度讓王貴鋒律師跳腳，王的下屬更如熱鍋上的螞蟻，其律師當庭反映，交保諭知可否給出一個效期，例如可讓王待周一上班後籌足保金再辦保？但法官不為所動，堅持12點前辦保不成，就自22日0時起延押。王貴鋒當下聽完面如死灰，連忙指點手下該找人調現金。

起訴指出，王貴鋒以不合常規的租購豪車、超跑、租用招待所及私人飛機等手法，公私不分掏空、挪用台中銀和台中銀保經逾11億元(約3400萬美元)，事後不僅否認犯行，將還將私人奢豪行為辯稱為公司業務所需，將公司視為己物，被檢方認為心態傲慢。