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台國軍退役少將、中校當共諜發展組織 最終有罪但獲緩刑定讞

記者林孟潔／台北即時報導
陸軍退役中校魏先儀當共諜，違反國家安全法，判刑2年，緩刑5年定讞。(聯合報系資料照片)
陸軍退役中校魏先儀當共諜，違反國家安全法，判刑2年，緩刑5年定讞。(聯合報系資料照片)

陸軍退役中校魏先儀、空軍退役少將錢耀棟當共諜吸收退役將領，違反國家安全法在台發展組織，最高法院判魏2年、錢1年4月徒刑，並宣告緩刑5年、4年定讞，須支付公庫300萬元(台幣，下同，約9.2萬美元)、150萬元(約4.6萬美元)，得接受10場、5場次法治教育。

化身香港籍商人的中國廣東省海外聯絡辦公室情工人員謝錫璋，負責替中共中央情工系統「中央軍事委員會政治工作部聯絡局廣州聯絡局」從事對台工作，蒐集政軍情報及策反國軍。1997年，謝以商人名義來台，接觸退役軍官，安排現役、退役中高階軍官或親友出國旅遊及接受招待。

謝錫璋2003年來台參加黎姓海軍上將公祭，結識魏先儀，之後雙方頻繁餐敘，成功吸收魏進入組織，再吸收退役空軍黃姓中校未果，因黃曾在空軍401聯隊服務，因此在聯隊同袍餐敘中再認識錢耀棟。

檢方指控，錢耀棟想要免費餐敘、球敘及旅遊招待，因而加入組織，2013年邀約空軍退役陳姓少將、退役沈姓上將等到大陸打高爾夫，但遭拒絕。

一審認為魏、錢雖未對國家安全、社會安定造成實際損害，仍造成一定程度的危險，審酌兩人沒有前科，還知道悔悟，判魏1年10月、錢1年徒刑，並考量兩人所犯國安法宣告刑均為2年以下，分別宣告緩刑5年、4年，各支付公庫60萬與30萬元。

檢察官認為判決違背法令，罕見由3名檢察官聯名上訴；二審認為，魏先儀、錢耀棟曾長期任軍職，知道國家安全、社會安定的重要性，及兩岸長期處於軍事對立的緊張態勢，但退役後卻為對岸發展組織，一審量刑確實過輕。

二審指出，考量魏、錢兩人無前科、在法院審理時認罪，沒有施以自由刑的必要，仍諭知緩刑，各改判2年、1年4月徒刑，宣告緩刑5年、4年，但提高支付公庫金額；最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

退役空軍少將錢耀棟當共諜，違反國家安全法判刑1年4月，緩刑4年定讞。(聯合報系資...
退役空軍少將錢耀棟當共諜，違反國家安全法判刑1年4月，緩刑4年定讞。(聯合報系資料照片)

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