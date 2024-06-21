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留美碩士夥同男友弒父 二審仍逃死

記者曾健祐／台中21日電
江女夥同張姓男友殺害父親後棄屍。（本報系資料照片）
江女夥同張姓男友殺害父親後棄屍。（本報系資料照片）

台中江姓女碩士留美時不滿擔任國小保全的爸爸不再資助生活費，返台後和張姓男友持鐵鎚打死父親棄屍荒野。一審以有「矯正教化及社會化可能」，判處兩人無期徒刑，檢方上訴，台中高分院昨駁回，仍可上訴。

審判長張智雄說，江女、張男殺害江父，手段凶殘泯滅人性，家屬也無法原諒；但一審送台灣司法心理學會鑑定，二審再送彰化基督教醫院鑑定，兩次鑑定結果都認為江、張有矯正教化及社會化可能，評估沒有永久與世隔絕判死必要。

起訴指出，33歲江女和34歲張男2014年赴美留學，江父幫忙申請貸款、資助生活費，但2016年起不再資助，兩人生活困難，心生怨恨；2020年11月返台找江女父母理論，被拒門外。

兩人謀議殺害江父，買膠帶、美工刀、繩子、鐵鎚及剪刀，2021年12月26日騎車到江父擔任保全的國小埋伏，27日凌晨闖進校區中庭，由江女抓手，張男持鐵鎚重擊江父頭部，江女見父親倒下還有聲音，還叫男友繼續痛打，江父遭擊破頭顱、打斷頸椎慘死。

兩人事後清洗血跡，張男利用機車前踏板載屍體滅證，江女騎另輛機車跟在後，途中江父右腳垂下拖行磨到見骨，最後丟在太平郊區。

一審認為兩人手段極為凶殘，尤其江女不思爸爸養育之恩，逆倫弒父惡性重大，江母和妹妹都當庭向法官表達希望判死刑；但考量兩人都無前科，犯後坦承，心理鑑定結果認為江女有「中高度」矯治可能性及「高度」再社會化可能性，張男有「高度」矯治可能性及「高度」再社會化可能性，因此判無期徒刑。

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