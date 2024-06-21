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10年跌倒近千次 夫妻涉詐保5500萬元 家藏大量黃金、燕窩

記者廖炳棋／台北21日電
周姓夫妻十年跌倒千次，涉嫌詐保，家中搜出260塊黃金條塊和上百盒燕窩（圖）。(記者廖炳棋／翻攝)
周姓夫妻十年跌倒千次，涉嫌詐保，家中搜出260塊黃金條塊和上百盒燕窩（圖）。(記者廖炳棋／翻攝)

新北市周姓男子與林姓妻子，十年前開始為自己和當時未滿五歲女兒密集投保意外險、意外傷害險，接著每三、四天就發生跌倒、扭傷等意外發生，十年來意外近千次，共向近十家保險公司申請5500萬元(台幣，以下同)理賠金。刑事局接獲保險犯罪防制中心報案，調查認定詐保，逮捕周姓夫妻，依詐欺、洗錢等罪移送，檢方各以30萬元交保。

警方調查，53歲周男與56歲林女曾擔任英文補習教師，十年前開始替一家三人投保，投保後，在捷運、公車站，趁車輛進站煞車時，順勢向旁跌倒，讓自己有輕微擦傷或扭傷，再撥打1999投訴，捷運及公車公司再回函致歉。

周嫌夫妻拿到回函後去中醫診所看診，即使外表沒傷痕，但因有致歉回函，兩人要求醫生開化瘀藥物及證明，再拿副本向各保險公司要求理賠，且請求自購藥物治療，拿到數萬元不等理賠金後，購買高價人參及燕窩轉賣牟利。

其中全球人壽、兆豐產險被詐保超過千萬元，台灣人壽被詐保近千萬，其他保險公司損失百萬元不等。警方去年12月約談周嫌夫妻，家中查扣每條9萬餘元金條260條、價值近6萬元燕窩上百盒；另認定兩人女兒是被利用，投保時未滿五歲，以證人身分到案。

警方指出，兩人光靠保險金理賠，長年沒工作就把女兒養大，還在花蓮購置農舍、別墅，家中還藏有大量黃金及燕窩等高價中藥材。檢警懷疑詐保案疑有共犯，6月再搜索相關處所，正擴大調查。

周姓夫妻十年跌倒千次，涉嫌詐保，家中搜出260塊黃金條塊（圖）和上百盒燕窩。(記...
周姓夫妻十年跌倒千次，涉嫌詐保，家中搜出260塊黃金條塊（圖）和上百盒燕窩。(記者廖炳棋／翻攝)

保險 捷運 詐欺

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