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男闖屋砍死前妻男友 躲摩鐵飲彈亡

記者李宗祐、魯永明／台北21日電
嘉義市44歲陳姓男子到前妻男友住家，在外牆架梯爬上2樓採光罩，翻入陽台、打破落地窗入內，持刀刺殺42歲邱男及邱男兒子。（記者魯永明／翻攝）
嘉義市44歲陳姓男子到前妻男友住家，在外牆架梯爬上2樓採光罩，翻入陽台、打破落地窗入內，持刀刺殺42歲邱男及邱男兒子。（記者魯永明／翻攝）

嘉義市44歲陳姓男子疑因感情糾紛，昨天凌晨持刀闖入前妻現任42歲邱姓男友住家，持刀將他殺害，邱男兒子和陳男前妻制止時也受傷；陳男行凶後逃到附近一家汽車旅館，與警方對峙五小時後飲彈身亡；一起情殺案釀兩死兩傷慘劇。

警方調查，陳男臉書有多篇貼文敘述與前妻、邱男過往，透露家庭遭到破壞，心有不甘。陳男與邱男因此事早有嫌隙，2022年4月，陳男就曾不滿邱與妻子過從甚密，在宮廟遶境時持水果刀砍傷邱男，後雙方和解，邱男撤告。

昨凌晨3時許，陳男跑到邱男住處，利用鋁梯爬上三樓，再破壞玻璃門闖入持刀砍殺邱男，邱男兒子聽到聲響趕往，被陳持辣椒水攻擊並砍傷，陳男前妻企圖阻止時右手、右腿也受傷。警方到場陳男已逃逸，邱男身中多刀送醫不治，邱子身中兩刀，救治後生命跡象穩定。

警方掌握陳男身分，調閱監視器查出他逃往數百公尺外一家摩鐵，動員警力包圍，再透過電話試圖勸降，但陳表示有槍、爆裂物，雙方展開對峙。警方陸續疏散其他房客，持續以電話和陳溝通安撫談判。昨天上午接近9時，陳男突持槍走出房門，被警方開四槍壓制，陳腿部中彈又退回車庫。

警方接著再打電話，發現陳男口齒不清，疑似吞食不明藥物，9時15分聽到房內傳出槍聲，員警衝入房內已來不及，陳男疑似舉槍自戕，經緊急送醫搶救仍不治。

陳男臉書提到，「這兩年多來，不甘壓著我快喘不過氣，於是我日漸憔悴」。「破壞我的家，我無不一天不想毀滅他。」質疑邱男曾是「好兄弟」卻搶走他老婆。

警方在現場起獲槍械、爆裂物，及一瓶寫著「氫氟酸」的藥物瓶，朝情殺方向偵辦。檢方昨相驗，邱男頭、胸、四肢多處銳器傷及穿刺傷，陳男頭部及下肢有疑似彈孔痕跡，下周解剖鑑驗確認傷害狀況。

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