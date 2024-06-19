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台8旬翁火車上逼年輕女換座 罵人「豬狗不如」下場慘

記者陳恩惠／桃園即時報導
桃園8旬李姓老翁2022年搭區間車時，要求同坐博愛座的王女換位遭拒，竟罵「你不是人」、「豬狗不如」。示意圖。(記者陳恩惠／攝影)
桃園8旬李姓老翁2022年搭區間車時，要求同坐博愛座的王女換位遭拒，竟罵「你不是人」、「豬狗不如」。示意圖。(記者陳恩惠／攝影)

台灣近來「博愛座」爭議不斷，桃園8旬李姓老翁2022年9月間搭乘台鐵北上區間車時，不滿跟他一起坐在博愛座的王女，拒絕與他互換位置，竟脫口而出「你不是人」、「豬狗不如」等語，一審將他依公然侮辱罪判處拘役10日，得易科罰金10000元(台幣，下同，約310美元)，李翁不服上訴，桃園地院審結，改判罰金新台幣6000元(約185美元)確定，本案不得上訴。

判決指出，李翁於2022年9月7日上午9點，在桃園火車站搭乘台鐵1148車次苗栗往瑞芳的區間列車，進入第1車廂內，找到博愛座坐下，然後向坐在博愛座有側邊靠板的王女提出互換位置的要求，但遭王女拒絕，詎料李翁不管車廂內的旁邊及對面座位坐有超過5人以上乘客，在公開場合竟對著王女侮辱稱「你不是人」、「你說你應該就是豬狗不如」等語，王女向鐵路警察局台北分局提告。

檢警調查時，被告李翁矢口否認有何公然侮辱犯行，並以「我認為告訴人王女要敬老尊賢，要有愛心，不然連禽獸都不如，我當天身體不舒服，我有低血壓，我是坐在博愛座上，但我需要王女的位置可倚靠著，我要跟她換位子，但她不肯等語」來辯稱，檢方依法偵結起訴並向法院聲請簡易判決。

一審法官審酌，李翁與王女素不相識，僅因細故爭執即率爾公然侮辱，理性溝通及情緒控制能力實有不足，兼衡李翁始終否認犯行，未見反省，亦未和解，犯後態度不佳，量處適當之刑，以資懲儆。詎料，李翁不服提上訴。

桃園地院審理時，李翁仍否認犯行，法院當庭勘驗1148次區間列車監視影像畫面，以及王女遭李翁辱罵之後錄音蒐證的音檔，由雙方對話中可知，李翁再次提及「你不是人」、「你說你應該就是豬狗不如」等語，還教訓王女「這是優待位，你年輕人有其他位置不坐，偏要坐這」，王女則說明「我上來的時候就這邊才有位置阿」並反問李翁「你現在是沒有位置可以坐嗎？」

根據李翁審理中供承，當天雙方都坐在紅色博愛座，因為他頭暈希望換位置，才能靠牆，但王女不同意，起爭執後才講了「你不是人」等語，法官認為被告發表此等言語所要表達的意義，是認為年輕人不應該坐在博愛座上，否則就不是人、豬狗不如的意思。

法官指出，李翁故意在火車廂內挑起爭端並指責王女坐在博愛座的行為，此等言語不具促進公共利益思辨，亦非文學、藝術表現或具有學術、專業領域正面價值言語，明顯超過一般人所能合理忍受範圍，也讓車廂內其他第三人對王女的社會名譽產生負面評價，縱然事後有當鐵路警察的面向王女3次鞠躬道歉，證明沒有侮辱的故意，公然侮辱為即成犯，與被告是否事後道歉無關。

法官審酌，被告李翁未尊重告訴人王女的名譽權，任意發表上開言論貶損王的社會名譽，且犯後未獲原諒。次審酌被告警偵、審判程序的整體外顯表現、犯後態度、年齡、碩士畢業智識程度、自陳家境小康、婚姻家庭狀況及前科素行等情，一審原判決撤銷，改判適當之刑並諭知易服勞役，以資懲儆。

博愛座 台鐵

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