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老翁逼讓博愛座 掌摑辱罵年輕男

記者鍾維軒／台北19日電
有民眾18日搭乘捷運被逼讓座，老翁討座位不成竟動手打人。示意圖。(本報資料照片)
有民眾18日搭乘捷運被逼讓座，老翁討座位不成竟動手打人。示意圖。(本報資料照片)

台北捷運又發生博愛座糾紛，一名王姓老翁昨天下午搭乘捷運，見到男子坐在博愛座上，不斷指著對方大罵「沒教養」，一旁女乘客看不下去上前聲援，並嗆老翁「再活也沒幾年」，老翁惱羞成怒竟動手打男子。

有網友發文表示，昨下午在台北捷運古亭往中正紀念堂站方向的車廂內，一名老翁指著坐在博愛座的年輕男子，破口大罵「不讓座」、「沒教養」、「爸媽怎麼生的」等，周遭旅客看不下去，一名短髮女子先是大聲制止，但老翁不理會繼續罵人，第二位長髮女子也加入聲援，嗆老翁「再活也沒幾年」。

該網友轉述，老翁一時氣憤，竟上前抓住男子頭髮。影片中可聽見清脆的巴掌聲，有其他旅客說明，老翁掌摑男子，該男從頭到尾都未回應，直到被打後才請其他旅客協助報警。

台北市捷運警察隊表示，該名年輕男子陳述，因為自己拉肚子不舒服需要位置，無法讓座，雙方發生糾紛，王姓老翁用雙掌合擊男子左右太陽穴部位，雙方互提傷害告訴。

博愛座糾紛引發討論，有不少民眾認為應該要廢除「博愛座」，但也有一派人認為需要保留，照顧隱性需求者。台北捷運公司表示，博愛座受限中央法規，沒辦法單方面取消，呼籲民眾把博愛座禮讓給「有需要」的旅客。

博愛座 捷運

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