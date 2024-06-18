艦上兵疑「不想當兵」 跳海待逾4小時游上岸

海軍派里級巡防艦PFG-1112 銘傳艦。(記者劉學聖／攝影)

海軍銘傳號飛彈巡防艦前晚由基隆出港，艦上已服役四年的歐姓上等兵疑「不想當兵」中途跳海，在海上待逾四小時，再游到基隆和平島上岸，昨凌晨向台船保全人員求援。海軍艦隊指揮部表示，歐員無大疑，已檢派心輔、督察及法務人員，前往協處及調查落海原因。

國民黨 立委馬文君昨在立法院外交及國防委員會質詢，指歐姓士兵已經服役四年，怎麼這麼久了突然不適應？海軍參謀長邱俊榮說，據初步了解，當事人應該是有一些家庭方面的困擾。

基隆港務警察總隊昨天凌晨1時30分許接獲台船公司保全人員通報，指有人從海上游泳上和平島，在台船基隆廠後門處求救；因對方全身濕透，無法確認上岸求援者身分來歷，請警方協助。

員警到場查詢身分確認他是在海軍服役的歐姓上兵，通知消防局派救護車將他送往三軍總醫院基隆分院正榮院區醫治，並從旁戒護，等待艦隊及基隆憲兵隊人員。昨天凌晨2時25分，歐男服役隊輔導長和基隆憲兵隊調查官到達醫院。

海軍艦隊指揮部昨天上午指出，銘傳軍艦歐姓士兵16日晚隨艦出海執行偵巡任務，約22時31分時因未就部位值勤，經全艦點名及艙間檢查均未尋獲，研判可能落海。

艦指部隨即通知家屬，並與司令部同步成立應變中心，檢派艦艇及申請國搜中心支援搜尋。昨凌晨1時50分接獲國搜中心通知，歐兵身著救生衣自行游泳上岸，送醫檢查無礙出院。