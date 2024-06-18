社安網破洞 王婉諭：有時靠血祭才能推動修法

走過小燈泡案8年，小燈泡母親王婉諭坦言，巨大傷痛到現在仍沒辦法完全平復。(記者季相儒／攝影)

「小燈泡至今仍是我的孩子，我沒必要撕掉『小燈泡媽媽』這個標籤。」走過小燈泡案8年，王婉諭從受害者母親到進入體制擔任立委，推動精神衛生法等修法，她想對小燈泡說「這些年我們努力了，妳的離開讓我們有巨大傷痛，到現在仍沒辦法完全平復；我想，這種心情會跟著我們一輩子」。

「社會一直在談家庭、教育及工作間的平衡，我辭職後回家帶小孩，卻沒想到這個社會是如此的不安全；真的很希望政府、各級單位能做些事，讓媽媽放心帶小孩或放心工作。」王婉諭在小燈泡遇害後，含淚透過媒體說出心聲，但多次冷靜發言讓她飽受攻擊。

「可能是人格特質吧」，王婉諭認為大家覺得她沒血沒肉、甚至不切實際，她後來漸漸理解自己是「容易切換情境的人」，提出訴求時不太會把被害者家屬角色帶入，「我雖然不是大家想像的典型被害人，但不代表不會有情緒，只有在安頓孩子後的深夜才會好好釋放。」但她也坦言，有時很難完全切開，她在立院修精神衛生法時就曾情緒崩潰。

王婉諭在新竹擔任工程師10年，結婚生了4個小孩後改當全職媽媽，遭遇小燈泡事件後，因緣際會當了四年立委。她說，不迴避與孩子們談當年事件，發現孩子上網搜尋案發相關新聞時，會主動關心看到了什麼。

「台灣社會的改變，是透過一件件悲劇來促成的，但我擔心的是，透過悲劇也無法改變。」王婉諭說，社會改革很殘酷，有時要透過血祭跟悲劇才有機會推動修法；每次重大事件發生後，大家往往朝加重刑責思考，因為最容易有成果，但真的有效嗎？國家應該系統性進行犯罪研究才對，不是修法加重刑責、不是事後補償或三審法院判完刑就結束了，國家對犯罪行為有該做的功課，就像最近引起很多討論的保母虐死幼童「剴剴案」，政府應檢視「如果前面做了些什麼，是否可減少類似事件？」

王婉諭舉乳酪為例，許多漏洞全部串起來才會發生悲劇，但政府機關總是缺乏跨部會橫向聯繫，因此漏接許多人。她說，修正後的精神衛生法年底上路，但精神病友若沒找到適合的社區團體支持，很多時候會關在家裡，狀況惡化就再回醫院，不斷的「旋轉門效應」，政府應帶頭在社區成立精神障礙會所等單位才對，因此「社安網不該只是政策計畫，而是一個方向。」

「精神衛生法修過了，是不是就不會發生精神疾病患者涉及殺人事件？」答案是否定的。王婉諭認為，政策上路時，所有資源還沒配置到位，政府相關單位還要努力。

「你問我初衷？」王婉諭說，她是小燈泡媽媽，永遠不變，天下母親該有的情緒她都有，「但我獨嚐就好，不必外人懂。」她的初心沒有因為去年選舉失利而停止跳動。