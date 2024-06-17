看婦科遭刻意碰觸私密處 新北婦嚇壞

新北市一名30歲女性日前社群平台發文，控訴板橋某婦產科男醫師言語性騷擾，且擦藥時在陰蒂來回擦了兩三下，令她深感不適噁心。圖為示意圖。(本報資料照片)

新北市一名30歲女性日前社群平台發文，控訴板橋某婦產科男醫師言語性騷擾 ，且擦藥時在陰蒂來回擦了兩三下，由於過去看診經驗完全不需要觸碰到陰蒂，該女子直言「當下有種被玷污的感覺」，事後覺得很噁心、害怕，甚至影響工作表現。新北衛生局說，當事人可向社會局提出申訴，若經查獲屬實，最重可廢止該醫師證書。

一名30歲女性在Dcard發文，控訴板橋某婦產科男醫師問診第一句話先是問「我的儀器厲不厲害？」，感覺男醫師的問題隱含性暗示，隨後沒有預告情況下，在陰道放入並打開鴨嘴，讓該女身心理不適、毛骨悚然。該醫師告知陰道內部有傷口要幫她擦藥，原以為會跟以前一樣，外陰部擦個藥就結束內診，沒想到醫師竟在她的陰蒂「快速來回擦了兩三下」。

該女子說，過去因感染念珠菌，看婦產科內診經驗將近百次，從未被醫師觸碰過陰蒂，這次被如此對待，「當下有種被玷污的感覺」，事後覺得很噁心、害怕，甚至影響工作表現。該女子坦言，醫師講話沒有明確的性暗示，但詭異的口氣、不合適言詞、沒有告知並徵求同意、且感受上像觸碰私密處的動作，讓她非常害怕且尊嚴嚴重受創。

該女子說，後續查評論時有人10年前對同一名醫師留下惡評，「狂刺激陰蒂陰道，言語語帶挑逗，護士說那是醫生的習慣，根本就是性騷擾！」也有另外一人5年前留言也指，內診有被羞辱跟強暴的心理感覺，出診間就哭了等語，雖然已經事發4個月，但她認為不講出來，只會有更多人受害。

新北衛生局說，當事人可依性騷擾防治法第13條規定，向社會局提出申訴。若經查獲屬實，該醫師恐涉及刑事責任，及醫師法第25條「利用業務機會之犯罪行為，經判刑確定」或「執行業務違背醫學倫理」應移付懲戒情事，依醫師法第28條規定，最重可廢止醫師證書。