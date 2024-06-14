「媽我跟妳走」 單親媽悶死6歲兒 判刑16年

許姓婦人（左）拿枕頭悶死6歲兒子，二審仍判16年5月徒刑。(記者林孟潔／攝影)

許姓婦人因感情、經濟等多重因素，前年悶死6歲兒子再持刀自殘被救回，一審國民法官庭認為許婦無視其他求助管道，直接剝奪兒子的生命，就算兒子曾說「好，媽媽我跟妳走」可能也不懂其意，判16年5月徒刑。案經上訴，台灣高等法院昨駁回上訴，維持判許婦16年5月徒刑，可上訴。

高院 指出，一審依國民參與刑事審判程序，經法官與國民法官全體參與審判，調查證據後，認定許婦犯成年人故意對兒童犯殺人罪證明確，且動機同時具備「利他主義之殺子行為」及「報復前夫之殺子行為」，許婦不符合自首要件，也具完全責任能力，一審認定事實、適用法律沒有違背經驗法則或論理法則。

高院指出，一審已參考檢察官、被告、辯護人、告訴人、家屬等意見，敘明量刑理由，判處許婦16年5月徒刑沒有逾越法定刑範圍，也沒有任何明顯裁量逾越或濫用的情形，因此駁回許婦、檢方上訴，維持一審判決。

許婦2021年與前夫離婚，雙方協議每隔一至兩周輪流照顧兒子；2022年中旬，許婦被公司裁員 ，經濟陷入困頓，同年10月她在新北樹林租屋處用枕頭悶死兒子，再持刀輕生。前夫聯繫不上許婦，帶著警方到許婦租處破門，赫見許婦奄奄一息，而兒子已現屍斑。

檢方指出，許婦在手機與平板中留下兩種版本的遺書，指控前夫家「沒資格有她血脈的小孩」，並指控前夫和小三在一起，殺兒子的理由是覺得兒子和自己太像了，怕兒子也跟她一樣得不到社會認可，兒子也說只想跟她在一起，「希望可以火化後和兒子放在一起」。