媽管教小學兒子 頭頸留抓痕 判刑3月要入獄

基隆市許姓女子懷疑讀國小的兒子擅自拿她的錢，管教時用指甲在兒子的頭部、頸部留下血紅抓痕觸法。基隆地方法院審理後，依成年人對少年犯傷害罪判刑3月。全案可上訴。(記者邱瑞杰／攝影)

基隆市許姓女子懷疑讀國小的兒子擅自拿她的錢，管教時用指甲在兒子的頭部、頸部留下血紅抓痕觸法。基隆地方法院審理後，認定許女行使親權，懲戒兒子女逾越限度，依傷害罪判刑3月，並因兒童及少年福利 與權益保障法加重其刑規定，不得易科罰金，定讞後得入獄服刑。全案可上訴。

檢方起訴指出，許女懷疑讀國小高年級的兒子，擅自拿走她放在家中的現金，去年7月20日近午教訓兒子時，用手及指甲造成兒子的頭部、頸部、右耳和左肩都出現瘀傷及抓痕。

許女的丈夫不滿妻子的管教方式，報警處理。警方製作筆錄後，將全案移送基隆地檢署偵辦。檢察官偵訊時，許女坦承案發當時情緒管理不佳，但她是為了教育兒子才動手，沒有要傷害兒子的意思。

判決指出，許女是智識正常的成年人，自當知道應以理性平和方式教養子女，即便出自教育目的，懲戒子女也應有限度，不得擅自逾越而造成子女身心傷害。

法官說，案發後許女已未和兒子同住，未來再與兒子接觸並造成身體傷害可能性降低。母子間因此事出現裂痕，對身為人母者已達部分懲罰效果。審酌許女坦承犯行及她陳述學經歷、職業及家庭經濟狀況，判刑3月。