貴婦奈奈男友父、名醫黃立雄欠稅 禁奢令啟動

名醫黃立雄（中）涉詐潛逃加拿大，3日晨5時15分被遣返回台，由調查局人上銬押解歸案。(記者季相儒／攝影)

網紅貴婦奈奈男友父親、名醫黃立雄，捲入非法吸金10億元(台幣，以下同)，日前遭遣返 回台歸案，被查出是「欠稅大戶」欠稅高達7000多萬元。黃立雄未在端午節 前提出履行義務方法，行政執行署士林分署昨天核發「禁奢命令」，黃不得搭計程車、高鐵，每月消費不得超過2萬4000元，7月1日將發出獎勵公告，民眾最高可領100萬元獎金。

貴婦奈奈本名蘇陳端，與男友黃博健、黃父黃立雄，開立「杏立博全」醫美診所，涉無預警歇業捲款，潛逃加拿大，涉嫌詐欺；黃立雄、妻子黃林麗真日前遭遣返回台，送往地檢署歸案。士林分署指出，黃立雄回國歸案應訊，隨即拿出50萬元交保，非全無資力。欠繳款項，包含多年綜所稅及健保費 等，總計7155萬餘元，經查扣黃立雄保單等，總清償金額99萬餘元，尚欠款7055萬餘元。

士林分署表示，日前通知黃立雄在端午節前提出履行義務的方法，但端午節後未有任何清償計畫，因此6月11日核發「禁奢命令」，且將由行政執行署在7月1日發出獎勵公告，屆時民眾發現黃立雄奢侈行為可打電話或以書面檢舉，最高可拿100萬元獎金。

士林分署指出，禁奢命令包含禁止投資股票、期貨，不能購買、租賃、使用新台幣2000元以上商品或服務，也不能搭高鐵、飛機、酒店、夜店、舞廳、KTV、四星級飯店消費，每月生活費不得超過2萬4000元。