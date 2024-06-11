經營新板傑仕堡涉背信 新光吳東進300萬天價交保

新北地檢署偵辦新光人壽前董事長吳東進（中）新板傑仕堡背信案，諭知吳東進以1億元交保。(記者潘俊宏／攝影)

新光人壽經營「新板傑仕堡」，傳出前董事長吳東進於2019至2021年間，以挪用資金設置產後護理之家、擅自追加上億元工程預算 及無償提供利害關係企業使用三大手法，造成新壽近1.5億元損失。檢調昨約談吳東進在內共19人，全案依涉犯證券 交易法、保險法特別背信罪嫌移送新北地檢署複訊後，檢察官諭知吳東進以1億元(台幣，下同，約300萬美元)天價交保。

吳東進獲檢察官交保後，由於他年近80歲，加上經過漏夜偵訊，他的律師也隨即要求在籌足保金前，先讓服用慢性病藥物及早餐，以免健康出現狀況。同案遭約談者，包括新光人壽前總經理蔡雄繼200萬交保；新壽副總盧騏堯、張良梓、林偉傑各200、100、100萬交保；負責經營新板傑仕堡的傑仕堡商旅負責人呂炳賢100萬元交保。

檢調掌握，吳東進等人犯罪事實，主要是超出合約範圍，犧牲公司利益，替具有利害人關係且預備進駐的關係企業如璽悅、JX健身俱樂部，變更設計及追加新板傑仕堡的工程、裝修預算，使新壽損失上億元；其次為提供原本委託某商旅經營的樂齡宅房間，供新光集團證券、銀行、醫院、保全等關係企業無償使用，造成公司400萬元租金 損失。