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網爆熱呼呼炸雞腿竟有蛆在爬 台灣食安處要查

記者趙容萱／台中即時報導
謝姓網友指稱，在霧峰某菜市場買的現炸雞腿，竟發現有好幾隻蛆（紅圈處）在爬。(翻攝自臉書「大里霧峰在地人」)
謝姓網友指稱，在霧峰某菜市場買的現炸雞腿，竟發現有好幾隻蛆（紅圈處）在爬。(翻攝自臉書「大里霧峰在地人」)

台中謝姓網友爆料，端午節在霧峰某菜市場買現炸雞，沒想到拜完咬幾口，竟發現雞腿肉裡有蛆在蠕動，還附上多隻活蛆蠕動影片。網友驚呼「快吐了」、「好恐怖」，也有質疑「炸過的雞腿還可看到活動的蟲？真是太神了」；台中市食安處說，昨(11)天商家未營業，食安處將於今(12)天營業時間稽查，若發現不合格，會要求限期改善。

謝姓網友在臉書社團「大里霧峰在地人」PO文爆料，端午節早上在霧峰菜市場買來拜地基主的炸雞腿，3隻秤重完225元，還是熱騰騰的，但是拜完拿來吃咬幾口就看到蛆在蠕動，真是嚇死人！並上傳影片，影片中有多隻蛆正在雞腿肉裡蠕動。

網友紛紛留言「太誇張了～真噁心，下回一律拒買」、「天呀！以後吃東西都要看清楚」。也有認為「炸過的雞腿還可看到活動的蟲？真是太神了」、「當天現買現炸，經高溫油炸過的會長蛆，有點不可思議」。

原PO也對炸過雞腿怎麼蛆還活著存疑，並表示，問過台中市衛生局，衛生局回應說「有些有問題要改善的店家將炸好的熱熟食放在攤位上就被蒼蠅下卵或蛆了，環境也很重要」。

台中市食安處表示，接獲網友爆料炸雞腿疑有蛆，食安處昨派員上門稽查，但因昨天商家未營業，食安處今天將再前往稽查，稽查重點包括病媒防治、作業場所環境、人員衛生等項目。若稽查發現不合格，將要求業者限期改善。

謝姓網友指稱，在霧峰某菜市場買的現炸雞腿，竟發現有好幾隻蛆（紅圈處）在爬。(翻攝...
謝姓網友指稱，在霧峰某菜市場買的現炸雞腿，竟發現有好幾隻蛆（紅圈處）在爬。(翻攝自臉書「大里霧峰在地人」)

端午節 高溫 臉書

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