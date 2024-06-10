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欠租男砍死二房東 逃回新竹老家自首

記者翁至成／台北10日電
陳姓男子疑不滿頻被同住的二房東顏姓男子催繳房租，9日天上午涉持菜刀砍死對方，犯後搭火車南下新竹老家躲藏，再報警自首。(記者翁至成／攝影)
陳姓男子疑不滿頻被同住的二房東顏姓男子催繳房租，9日天上午涉持菜刀砍死對方，犯後搭火車南下新竹老家躲藏，再報警自首。(記者翁至成／攝影)

67歲陳姓男子疑不滿78歲顏姓二房東多次催繳房租，9日上午涉嫌持菜刀砍殺對方，顏姓老翁因年邁雙眼失明，無力反抗，被砍10多刀慘死。陳犯案後逃往新竹老家，再打電話向當地警方自首；北市警方接獲通報才知出命案，9日連夜將陳男押到台北，依殺人罪嫌偵辦。

警方調查，顏姓老翁是市府列冊獨居長者，以每月1萬8000元(約555美元，以下同)租金租下萬華區民和街2樓公寓，陳男是低收入戶，向顏租屋，2人平分房租，共住3房1廳。平常都是顏男先付房租再向陳男收費，但陳男數月來多次欠繳，顏男頻頻催討，雙方不快。9日上午2人疑又因房租問題爭吵，陳涉嫌從廚房拿菜刀奔至顏男房間砍殺。

顏男因年邁，又眼睛患有青光眼、雙眼失明，直接被砍中，中刀後奮力反抗，被陳再猛力攻擊頭部、頸部，最後活活被砍死。現場血流一地，臟器外露明顯死亡。

陳行凶後將菜刀丟在現場，脫去血衣盥洗後逃離，直接搭火車逃回新竹市老家；9日下午他疑自知法網難逃，從家中走出至超商用公共電話打110自首「我剛剛殺人了」，轄區第一警分局北門派出所獲報立即前往將陳男帶回，並通報萬華警方到租屋處查證。

警方找來房東開門，果真見顏男慘死在屋內，身中至少10多刀，頭、手、腳都被砍傷，致命傷在頸部，大量失血，丟在一旁菜刀嚴重變形，研判陳男行凶時手段凶殘。

萬華警方隨後派員南下新竹，在昨晚將陳男帶回調查，先留置分局拘留室，10日上午依殺人罪嫌偵辦。

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