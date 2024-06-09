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當局隱瞞？重慶龍舟隊訓練時翻船 3死多人傷 隔了4天才曝光

市價5000萬元 海洛因裝奶粉罐 4泰人運毒起訴

記者陳恩惠／台北9日電

泰國籍女子Choklap與三名同鄉男女，因缺錢花用遭國際販毒集團吸收，上月將9.5公斤、市價500萬元的海洛因毒品，偽裝在銀髮族常用的營養補充奶品夾藏到台，四人假扮兩對情侶闖關仍遭逮捕拘提，桃園地檢署近日依運輸一級毒品等罪起訴四人，目前均羈押看守所，未來判決確定服刑後，驅逐出境。

起訴指出，四名泰籍人士Choklap、Singrueang、Nula、Leuengsakun分別為22至29歲不等男女，今年4月與國際販毒集團綽號「阿洪」、「Grace」毒販談妥，若能將高純度海洛因毒品運輸來台，每人可獲15萬元泰銖報酬。

調查指出，四人今年4月17日購買四只行李箱後，從泰國廊曼機場飛往柬埔寨金邊機場，在機場附近一間民宅內，將裝在伊利欣活奶粉及雀巢奶粉鐵罐或紙盒中的海洛因毒品，分別夾藏在各自行李中，18日搭乘長榮班機傍晚抵台，Choklap、Singrueang在第一航廈入境時遭海關攔查，行李中被抄出4842公克海洛因。

Choklap、Singrueang落網後供出，另對同行男女Nula與Leuengsakun已闖關成功，正依照毒販指示要前往台北市萬華區豪景大酒店交貨，航警立刻清查車號追蹤，隨即在蘆竹區新南路攔下Nula的出租車，順利兩人拘提到案，查扣4621.48公克海洛因、聯絡用的人頭電話等證物。

毒品上游Grace和阿洪另案偵辦。毒品危害防制條例規定，製造、運輸、販賣第一級毒品者，處死刑或無期徒刑。

毒品 泰國 租車

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