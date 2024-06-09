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騙癌末女治療撈百萬 前外交次長史亞平夫判刑2年

記者曾健祐／台中9日電
醫美診所負責人郝治華以含致癌物替人隆乳，判131個月定讞。（本報資料照片）
醫美診所負責人郝治華以含致癌物替人隆乳，判131個月定讞。（本報資料照片）

駐奧地利前代表、外交部前次長史亞平的先生郝治華，擔任優健萌葳診所負責醫師因使用含致癌物替女性隆胸，被依違反藥事法判刑131個月；另外，郝男五年前得知李姓女子癌末，佯以施作「自體脂肪幹細胞療程」可控制癌細胞擴散，但李女支付240萬元(台幣，以下同)仍死亡，法院依詐欺罪判郝男兩年徒刑定讞，須入監。

檢方調查，2019年5月，李女就診發現罹患乙狀結腸惡性腫瘤，並轉移身體多處，之後在健康分享活動得知優健萌葳診所宣稱的「自體脂肪幹細胞療程」有助治療，郝治華替李女看診時，佯稱用該療法可控制癌症，張姓業務也在一旁記錄。

郝治華替李女抽取下腹部脂肪，再將脂肪萃取物注回對方身體，佯已完成「自體脂肪幹細胞療程」，李女匯了120萬元醫療費，由郝男、張男分潤抽成；沒多久李女誤認療程有效，又上門再砸120萬元二度接受療程。

詎料，李女同年9月30日仍因惡性腫瘤併肝臟、肺、腦、骨轉移，轉赴大醫院求診發現有異，12月就因病重身亡，全案經李女家人提告，郝治華身分才曝光。

台中地院一審時，郝治華坦承替李女做療程，但否認有詐欺，辯稱該療程為「自體脂肪組織SVF分子萃取物」療法，並非替對方做「自體脂肪幹細胞治療」；張男則全部認罪。

法官認為，郝治華利用李女癌末急於尋求治療管道，身處徬徨脆弱處境，施以詐術騙取高額費用，延誤其接受適當治療，且郝男是國家栽培專業醫師，竟罔顧醫德、患者信任，詐騙身心靈飽受疾病折磨的患者，痛批其行為惡劣、沒職業道德，依詐欺罪判刑二年，張男獲判十月徒刑，緩刑三年。

郝治華不服上訴二審，仍否認犯行，辯稱有真正替李女施作療程，自己是被張男利用，堅稱沒有參與詐騙行為。

二審調查，優健萌葳診所並不是衛生福利部核准施做「自體脂肪幹細胞治療」的醫師及醫療院所，且「自體脂肪幹細胞治療」目前並無應用治療癌症，李女支付240萬元後，郝治華實際分潤100萬元，認定有詐欺得利，判決駁回，不得再上訴。

詐欺 癌症 腫瘤

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