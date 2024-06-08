我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

離奇…羽毛球拍斷裂飛出插入頭骨 新澤西6歲女童身亡

「媽不讓我看心理師」華裔脫口秀演員黃君儀談痛苦經歷

替「詐團軍師」辯護 律師洩密判6月

記者王聖藜／台北報導
律師鄭鴻威。（本報資料照片）
律師鄭鴻威。（本報資料照片）

律師鄭鴻威替詐團辯護外洩偵查機密遭羈押禁見，將私人TELEGRAM帳號、密碼給辯護律師劉育年，劉再外洩給鄭的親友，台北地方法院審理，依洩密罪判劉育年有期徒刑6月，得易科罰金54萬元，緩刑4年，向公庫支50萬元。可上訴。

劉育年為平安恩慈國際法律事務所執業律師，2024年2月1日受鄭鴻威妻子歐陽儀的委任擔任鄭的辯護人；鄭因參與犯罪組織罪嫌、洩密罪嫌重大，由檢方向法院聲請羈押禁見，2月2日法院開羈押庭後，裁定鄭羈押禁見。

檢方指控，劉育年擔任鄭鴻威的辯護人，於前往台北看守所接見鄭時，明知不能將鄭鴻威通訊軟體「TELEGRAM」帳號、密碼等偵查核心訊息告知歐陽儀和鄭鴻威的胞姊鄭彧歆，卻在2月7日時，將鄭指示其他律師繼續承接詐團陪偵的紙條轉交歐陽儀，再由歐陽儀轉知鄭彧歆，後以拍照並透過通訊軟體LINE轉知律師助理林佳毅。

檢察官追查案情聲押林佳毅獲准後，自林的扣案手機發覺紙條、翻攝照片，簽分案偵辦劉育年涉嫌洩密，劉偵查、審理都認罪。

判決說，劉育年是執業律師，將執行業務持有的秘密交給鄭鴻威的親友及共犯，違反職業倫理，使犯罪偵查徒增困難，不過，考量他坦承犯行、犯後態度尚可，審酌他是執業律師、具狀自述還要扶養父母及幼女，依法量刑。

判決書指出，劉育年因一時失慮而犯案，宣告緩刑4年，自判決確定2年內向公庫支付50萬元。

上一則

台人遭脫光留置 政院籲：謹慎赴陸

下一則

國中生球員操過頭不治 兩教練判刑

延伸閱讀

封口費案定罪 監管緩刑？川普離開紐約恐須事先申請

封口費案定罪 監管緩刑？川普離開紐約恐須事先申請
杭特‧拜登非法持槍案 即將進入辯方傳喚證人階段

杭特‧拜登非法持槍案 即將進入辯方傳喚證人階段
杭特拜登非法持槍案開審前夕 遭遇2大挫折

杭特拜登非法持槍案開審前夕 遭遇2大挫折
前任聯邦檢察官：川普辯護律師採用錯誤策略導致敗訴

前任聯邦檢察官：川普辯護律師採用錯誤策略導致敗訴

熱門新聞

輝達創辦人黃仁勳(右三)。(記者吳康瑋／攝影)

科技大老吃什麼？黃仁勳宴請供應鏈夥伴 功夫菜價格曝光

2024-05-30 10:15
藤壺外貌似火山口，藤壺肉是東北角在地漁民夏季節限定美食。(新北市漁業處提供)

口感像蝦肉、風味類蟹膏 台灣這款「帶殼美食」夏天才吃得到

2024-06-03 19:50

台基隆山崩瞬間 傷者第一視角曝光

2024-06-03 15:27
孫安佐在住家附近受訪。(記者沈昱嘉／攝影)

孫安佐與狄鶯和解 嗆爸：別做偷雞摸狗的事

2024-06-01 21:06
輝達執行長黃仁勳。（記者吳康瑋／攝影）

NVIDIA黃仁勳颳「仁來瘋」熱潮 紅到同事傻眼：在矽谷都不一定被認出

2024-06-05 06:59
黃仁勳在台大演說，除了分享AI技術，也細說他對台灣夜市的喜愛。(歐新社)

黃仁勳推圓環蚵仔煎 邀大家到通化夜市找這間水果攤

2024-06-02 13:37

超人氣

更多 >
拖欠華人走線客工資？老闆吐苦水：再也不用華工

拖欠華人走線客工資？老闆吐苦水：再也不用華工
恒大歌舞團白珊珊穿高叉跳激情「18蹲」? 網友驚呆卻有話說…

恒大歌舞團白珊珊穿高叉跳激情「18蹲」? 網友驚呆卻有話說…
華人豪華海景房 一口氣降40萬求售

華人豪華海景房 一口氣降40萬求售
他的YouTube頻道有2.6億訂戶全球最多 傳年賺7億

他的YouTube頻道有2.6億訂戶全球最多 傳年賺7億
家政女王這一招 蕃茄變出簡單新吃法

家政女王這一招 蕃茄變出簡單新吃法