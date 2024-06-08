國中生球員操過頭不治 兩教練判刑

高雄某國中棒球隊發生球員不幸中暑死亡的憾事。（圖／取自該校球隊臉書）

高雄市某國中棒球隊黃姓捕手球員於訓練時，不幸中暑死亡，家長指控，2021年9月20日，孩子接受體能訓練被操過頭，發生抽筋、嘔吐，教練竟渾然不知而發生憾事；檢方依過失致死罪起訴呂姓、盧姓兩教練，兩人雖否認犯行，但與家屬達成和解，法院近日判呂4月徒刑，盧3月徒刑，各緩刑2年。

案發前四天，該校參與金龍盃少棒賽，起初，綽號小胖的黃姓捕手還上場代打，他不只是捕手，打擊能力也獲肯定，但案發前一天該校爭取金龍盃16強，卻以0比11慘敗，止步在32強；隔天，呂、盧兩教練集結球員加強體能訓練。

判決指出，案發當天，球隊於左營區勝利棒球場熱身、敏捷訓練時，室外溫度為30.9度，相對濕度71%，綜合溫熱指數為32.1，警示程度已達「注意」等級，代表運動員應避免長時間處在高溫 環境。而小胖身高155公分，體重80公斤，BMI指數33.2，屬中胖體型，應列為中暑危險人員。

雖然小胖並非打者球員，但當天守備訓練時，因其他球員頻頻失誤，全員於本壘板到全壘打標竿間折返跑逾10趟、跑了至少1800公尺後，當下一度到一壘休息室旁嘔吐，雖沒有主動向教練請示休息，但他身體已明顯表現不適，最終在完成內野守備訓練後，因中暑體力不支，倒臥在教練室門口，接續抽筋、嘔吐，隨後失去意識，送醫12天後，仍因多重器官衰竭死亡。

呂、盧兩人分別當時為該校隊總教練、教練，負責體能訓練，否認有過失致死的犯行，呂辯稱，國中棒球賽都是在上午8時至下午2時進行，因此訓練必須在相同氣溫下進行，且球員至少二年級以上，體能已達訓練程度。此外，呂說，小胖在他身後嘔吐，也沒有主動告知。

盧辯稱，考量過小胖身形，因此安排他在捕手位置，平時只負責遞球，無需守備上跑動，僅需參與折返跑訓練，兩人皆認為訓練並無不當，而2人要顧及18名球員場上表現，礙於學校經費，本就不容易面面俱到，因此，辯護律師向法院求取輕判。

法院認為，訓練未成年球員，過程中除需注意體能及技術提升，更應側重「保護及教育目的」，促進身心健全發展；法院向當天參與訓練的球員調查，有球員說，過去雖有過這樣的訓練，但不常見；也有球員說，當天另名張姓球員就曾向教練反應不舒服。