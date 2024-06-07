戀已婚男…1小時狂CALL 23通 跟騷法送辦

一名李姓女子單戀朋友A男，不顧對方有家室，展開瘋狂追求，且一廂情願認為兩人是男女朋友。A男將她電話封鎖後，李女竟以未顯示號碼之方式繼續撥打電話，一小時內奪命連環CALL 23通；此外，李女還跑去跟A妻放話，說她老公跟別的女人在一起，搞到A男離婚憤而報警。案經嘉義地院審結，法官依「蹤騷擾罪」判處李女拘役40日，得易科罰金。

據鏡周刊報導，A男表示，他與李女只是普通朋友，但2022年12月30日至11月25日，李女卻打電話表示，要跟他在一起，還說了不少與他無關之事，令人不勝其擾，於是向嘉義縣警局報案。

檢警偵訊時，李女堅稱兩人是男女朋友，才會頻繁通話，至於為何電話被封鎖，還改以未顯示號碼的電話，奪命連環CALL；據報導，李女辯稱，因為A男欠錢還封鎖她，才會設定不顯示號碼電話，其目的是為了催債。

A男否認欠錢，強調與李女只是一般朋友，並非男女交往關係，李女曾向他告白被拒絕，於是跑去跟A妻說，他跟別的女人在一起，搞到他離婚，他認為李女瘋狂行為，破壞他婚姻，嚴重影響他的生活，才會決定提告。

案經嘉義地院審理，法官認為，如果A男欠債，李女可透過法律程序確認債權，假扣押其薪資財產，無須以未顯示電話，一小時狂CALL 23通，此行為難認是一般催討債務所採取的合理手段，此外，李女也提不出債權證明。

法院審酌李女短時間內密集撥打電話、持續騷擾時間長達將近1年，且在警方給予書面告誡後仍不知警惕，最終裁定李女犯跟蹤騷擾罪，處以拘役40日，得易科罰金。