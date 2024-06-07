新興毒品喵喵 三年害死205人

警方近年多次查獲內含俗稱「喵喵」的四-甲基甲基卡西酮等新興毒品咖啡包，「喵喵」的致死率已超過搖頭丸。（本報資料照片）

國內卡西酮類毒品 及大麻施用人口增加，台灣高等檢察署昨發布毒品情勢分析及警示，指2019年起，卡西酮類毒品占新興毒品檢出件數首位，近三年竟已累積205件毒品死亡個案與俗稱「喵喵」的4-甲基甲基卡西酮相關。三級毒品α-PiHP也屬合成卡西酮類，常摻入菸草製「彩虹菸」，因製作簡單、成本低、包裝炫，吸引年輕族群。

高檢署主任檢察官王金聰說，第三級、卡西酮類毒品經常包裝成咖啡包及彩虹菸，吸引年輕族群，施用「喵喵」的致死率已超過搖頭丸。刑事局毒品查緝中心副大隊長劉貞汝指出，卡西酮類毒品大多從大陸走私入台，國內販毒集團於租屋處或鐵皮屋內製造分裝，透過網路平台或營業場所銷售。

食藥署統計，2019年起，卡西酮類毒品位居新興毒品檢出件數首位。2019年至去年，與新興毒品相關的死亡案件，均齡30歲。高雄醫學大學副教授林宜靜說，「喵喵」為中樞神經興奮劑，具強烈藥物成癮性，可能造成腎臟功能損傷、幻聽幻視、憂鬱焦躁，嚴重恐致死。

近年來的毒品查獲量，除2021年受疫情 影響外，查獲量都呈上升趨勢。高檢署檢察官趙燕利指出，2023年查扣第三級毒品「卡痛」重達175公噸，創下歷史新高；今年1至3月毒品查獲量達2444公斤。趙燕利也說，去年大麻查獲量為2328.5公斤，相較前年增加49.2%，施用者多無毒品前科、白領階級、經常出入大麻合法化 國家、具海外居住經驗，不易發掘施用黑數。

高檢署檢察官黃冠運說，據2018年至2022年間統計，施用毒品受刑人再犯率為31.1%，具高再犯及高復發特徵，出監後半年為再犯高峰期。