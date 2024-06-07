我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

像吃紙板、鈉含量高... 13項冷凍食品「不值得買」

中國留學生被遣返 律師：執法缺透明 學生不知遣返原因

新興毒品喵喵 三年害死205人

記者房荷庭／台北7日電
警方近年多次查獲內含俗稱「喵喵」的四-甲基甲基卡西酮等新興毒品咖啡包，「喵喵」的致死率已超過搖頭丸。（本報資料照片）
警方近年多次查獲內含俗稱「喵喵」的四-甲基甲基卡西酮等新興毒品咖啡包，「喵喵」的致死率已超過搖頭丸。（本報資料照片）

國內卡西酮類毒品及大麻施用人口增加，台灣高等檢察署昨發布毒品情勢分析及警示，指2019年起，卡西酮類毒品占新興毒品檢出件數首位，近三年竟已累積205件毒品死亡個案與俗稱「喵喵」的4-甲基甲基卡西酮相關。三級毒品α-PiHP也屬合成卡西酮類，常摻入菸草製「彩虹菸」，因製作簡單、成本低、包裝炫，吸引年輕族群。

高檢署主任檢察官王金聰說，第三級、卡西酮類毒品經常包裝成咖啡包及彩虹菸，吸引年輕族群，施用「喵喵」的致死率已超過搖頭丸。刑事局毒品查緝中心副大隊長劉貞汝指出，卡西酮類毒品大多從大陸走私入台，國內販毒集團於租屋處或鐵皮屋內製造分裝，透過網路平台或營業場所銷售。

食藥署統計，2019年起，卡西酮類毒品位居新興毒品檢出件數首位。2019年至去年，與新興毒品相關的死亡案件，均齡30歲。高雄醫學大學副教授林宜靜說，「喵喵」為中樞神經興奮劑，具強烈藥物成癮性，可能造成腎臟功能損傷、幻聽幻視、憂鬱焦躁，嚴重恐致死。

近年來的毒品查獲量，除2021年受疫情影響外，查獲量都呈上升趨勢。高檢署檢察官趙燕利指出，2023年查扣第三級毒品「卡痛」重達175公噸，創下歷史新高；今年1至3月毒品查獲量達2444公斤。趙燕利也說，去年大麻查獲量為2328.5公斤，相較前年增加49.2%，施用者多無毒品前科、白領階級、經常出入大麻合法化國家、具海外居住經驗，不易發掘施用黑數。

高檢署檢察官黃冠運說，據2018年至2022年間統計，施用毒品受刑人再犯率為31.1%，具高再犯及高復發特徵，出監後半年為再犯高峰期。

毒品 大麻合法化 疫情

上一則

央行上修GDP增幅至3.5% 民生用品物價「慢慢在下來」

下一則

潑油燒夫致死 她曾滅火改判12年

延伸閱讀

杭特拜登前女友兼嫂嫂作證：他教我吸古柯鹼 我悔不當初

杭特拜登前女友兼嫂嫂作證：他教我吸古柯鹼 我悔不當初
小甘迺迪搭檔、華裔女律師夏納翰 被揭濫用毒品黑歷史

小甘迺迪搭檔、華裔女律師夏納翰 被揭濫用毒品黑歷史
查獲量10年增18倍 大麻侵台灣校園黑數多

查獲量10年增18倍 大麻侵台灣校園黑數多
男自白種大麻治病 法院兩度減刑

男自白種大麻治病 法院兩度減刑

熱門新聞

輝達創辦人黃仁勳(右三)。(記者吳康瑋／攝影)

科技大老吃什麼？黃仁勳宴請供應鏈夥伴 功夫菜價格曝光

2024-05-30 10:15
藤壺外貌似火山口，藤壺肉是東北角在地漁民夏季節限定美食。(新北市漁業處提供)

口感像蝦肉、風味類蟹膏 台灣這款「帶殼美食」夏天才吃得到

2024-06-03 19:50
輝達創辦人黃仁勳28日出沒於台北四平陽光商圈，大方接受民眾合影要求。（民眾王敏馨／提供）

黃仁勳著迷的美食 四平商圈「2愛店」成台灣必訪

2024-05-29 20:10

台基隆山崩瞬間 傷者第一視角曝光

2024-06-03 15:27
孫安佐在住家附近受訪。(記者沈昱嘉／攝影)

孫安佐與狄鶯和解 嗆爸：別做偷雞摸狗的事

2024-06-01 21:06
輝達執行長黃仁勳。（記者吳康瑋／攝影）

NVIDIA黃仁勳颳「仁來瘋」熱潮 紅到同事傻眼：在矽谷都不一定被認出

2024-06-05 06:59

超人氣

更多 >
現金消費反而不划算？WSJ：越來越多商家收付現手續費

現金消費反而不划算？WSJ：越來越多商家收付現手續費
在行李箱綁飾帶更好辨認？機場員工揭會有反效果 恐讓行李趕不上航班

在行李箱綁飾帶更好辨認？機場員工揭會有反效果 恐讓行李趕不上航班
軍校台生畢業前夕 家人來美車禍陷困境

軍校台生畢業前夕 家人來美車禍陷困境
想防癌多吃蔬菜 特別是這種

想防癌多吃蔬菜 特別是這種
杭特拜登前女友兼嫂嫂作證：他教我吸古柯鹼 我悔不當初

杭特拜登前女友兼嫂嫂作證：他教我吸古柯鹼 我悔不當初