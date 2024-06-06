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新北國中生割喉案 補償父母180萬元

記者蔣永佑／新北6日電

新北市國三生割喉案，新北地檢署上月依殺人罪起訴犯案郭姓少年及其林姓乾妹，被害人楊姓死者父母在犯罪被害人保護協會新北分會協助下，向新北檢申請犯罪被害補償金；新北檢認定死者與父母感情深厚，原可共享天倫，卻因兩位少年的犯行痛失愛子，受到精神上極大痛苦，決議補償死者父母180萬元(約5.5萬美元)。

事發後，犯保協會新北分會除提供被害人家屬陪伴服務及法律諮詢，另依犯罪被害人權益保障法，協助家屬向新北檢申請犯罪被害補償金。依規定，補償金由地檢署或檢查分署支付，經費來源主要為機關預算、矯正機關作業賸餘、沒收的犯罪所得、緩刑或緩起訴處分金及認罪協商金。

依去年初新修正犯保法規定，國家對於因犯罪行為導致死亡者遺屬，給付的補償金固定為180萬元。此案新北檢上月22日審議通過，死者家屬待收到新北檢核發的決定書，就可向地檢署一次請領全額補償金。

去年12月25日，就讀國三楊姓死者因阻止隔壁班林姓學妹擅自進入教室找朋友，喝斥對方「你又不是我們班的！」林女離去後，找同班郭姓乾哥回頭討公道，雙方口角引發肢體衝突，郭姓少年涉持彈簧刀，當眾朝死者頸部、胸口連刺數刀，死者經送醫以葉克膜急救一天半，雖一度恢復呼吸心跳，最後仍不治。

今年3月21日，新北地院少年法庭歷經長達3個月調查，宣示將涉案郭姓少年和林姓少女移送檢方偵辦。

因全案事證充分、明確，新北檢僅偵辦27天，上月10日便火速將2人依殺人罪嫌起訴，兩名少年從移送檢方偵辦到起訴移審回少年法庭，並持續羈押至今。

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