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涉性騷再爆霸凌 懲戒法院前院長李伯道移送監院

記者王宏舜／台北5日電
懲戒法院前院長李伯道性騷擾女部屬遭監察院彈劾，懲戒法院審理中，但她被女工友、女科長指控職場霸凌，法官評鑑委員會卻決議個案評鑑不成立。(本報資料照片)
懲戒法院前院長李伯道性騷擾女部屬遭監察院彈劾，懲戒法院審理中，但她被女工友、女科長指控職場霸凌，法官評鑑委員會卻決議個案評鑑不成立。(本報資料照片)

性騷擾女部屬遭彈劾的懲戒法院前院長李伯道，另爆出霸凌女工友、女科長，但法官評鑑委員會上月16日決議個案評鑑不成立，輿論撻伐。司法院人事審議委員會昨認為李職場霸凌、言行不檢，違反法官倫理規範，且性騷擾案正由職務法庭審理中，基於「違失行為一體性」原則，由司法院逕送監察院審查。

李伯道去年5月退職，傳是因四度性騷擾女部屬「提前退休」。女部屬去年6月申訴，司法院請法評會對李個案評鑑，法評會卻等到監察院12月彈劾李才跟著建議撤職。李後來另被控霸凌與羞辱女工友、女科長，但法評會決議個案評鑑不成立。

女工友平時替李伯道蒸便當，指控李規定飯、菜、肉要「分別」蒸熱，若不慎青菜蒸黃就被指責，洗便當盒若刮壞也挨罵，每天身心俱疲。前年她因母親開刀住院想請假，李回「家裡都沒有別人嗎」、「為什麼都是妳要請假」，甚至規定她上班不許和同事說話；女工友若沒馬上唸出李想打的電話號碼，就被罵「妳的頭腦是什麼」。

女科長則是去年3月想請半天假掃墓，李伯道竟說「沒有人利用上班時間去掃墓」，並叫女科長教育公婆「哪有人在上班時間掃墓」。女科長想請兩小時假陪女兒看病，李則回「妳先生職級比妳低，為何妳先生不多分攤一點家務？」

兩員工鼓起勇氣請求評鑑，法評會卻說李的言行不具重大惡意，因此不付個案評鑑。決議出爐後還傳出當事人遭委員「二度羞辱」，法界炸鍋，怒批以後誰敢申訴職場霸凌。

人審會認李伯道以不友善言詞、態度對待下屬，讓她們感到畏懼，承受身心壓力，李的言行失當，已超過正常管理權範圍，決議援法官法規定由司法院直接送監院。

性騷擾 彈劾 退休

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