積欠管理費、包裹不領…郭書瑤惡鄰風波恐丟百萬代言

郭書瑤強調沒有因為「惡鄰標籤」丟代言。(記者王聰賢／攝影)

郭書瑤日前被爆出是社區大樓的惡鄰，不僅積欠一年管理費未繳，包裹更堆積如山未領取，她先前露面時雖已補繳，未料近日又被爆出因為形象受損，丟了百萬房產廣告。她4日出席新劇宣傳活動，表示事發後有跟管委會努力接洽中，整件事都已經處理好，強調該做的事都做了，還開玩笑表示要徵室友：至於丟廣告傳聞，她則表示沒收到訊息。

她昨露面表示心情還不錯，事發後不想多作解釋是因為自己沒有做好，也不想模糊工作焦點。她強調撕公告是因為事情都已解決：「所有的事情處理完才被爆料的 ，該做的事情都做了。」被問到是否有搬家打算？她大笑：「目前沒有，也沒有特別去查是哪位鄰居爆的料？」表示鄰居現在看到她還是微笑以對，唯獨看到監視器，心中陰影仍揮之不去。

外傳她因形象受損丟代言，郭書瑤說謝謝持續找她的廠商，目前也沒目前也沒收到任何取消的訊息，「這件事不會影響心情，該怎麼做就怎麼做，就承擔加改進，畢竟我們是藝人，就該比一般人更謹慎，概括承受。」也表示現都有如期繳款，不會再造成大家困擾，更開玩笑要大家以後見到她就提醒她，「如果我還忘記就該死了」。

但根據鏡週刊報導，郭書瑤已有百萬元酬勞的房產廣告邀約因「惡鄰居」事件被抽掉，新人選尚不得而知，但至少已讓她損失百萬元。

另外，惡鄰居一案後，郭書瑤照原定計畫出席緯來體育台「高中街舞大賽」節目，擔任推薦人，並載歌載舞表演招牌歌曲，由於當天有電視台高層、多位舞蹈評審及郭台銘 夫人曾馨瑩出席，郭書瑤卻在所有表演結束、全體大合照後才出場，被疑遭其他人切割。

郭書瑤入行15年，以「殺很大」的童顏巨乳廣告一炮而紅，2013年飾演電影「志氣」主角奪得第50屆金馬獎最佳新演員獎，2017年演出公視戲劇「通靈少女」獲提名金鐘獎並造成收視熱潮；最近參加中國大陸選秀節目「乘風2024」受到關注，但感情動態、私生活時常影響形象。