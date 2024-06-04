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基隆山崩百噸巨石如雨下砸11車 民眾倉皇逃生2人輕傷

台灣新聞組／基隆4日電
台二線基隆潮境路段3日下午2時28分發生山崩，有11輛行經或停路旁的汽機車遭波及，二人輕傷送醫。崩坍面積達四個籃球場大，雙向交通中斷。（記者陳正興／攝影）
台二線基隆潮境路段3日下午2時28分發生山崩，有11輛行經或停路旁的汽機車遭波及，二人輕傷送醫。崩坍面積達四個籃球場大，雙向交通中斷。（記者陳正興／攝影）

台二線70公里、基隆潮境路段昨天下午發生山崩，百噸巨石如雨下，十輛小客車、一輛機車遭波及，驚險瞬間多人倉皇逃生，有八人脫困、兩人受輕傷送醫。濱海公路中斷預計最快11日搶通。基市府估計，山崩土方量1萬2000立方公尺，面積相當三個籃球場，研判是連日大雨滲入山壁，土石鬆動引發山崩。 

來源：聯合新聞網

事發當時基隆市議會正進行市政總質詢，市長謝國樑立即向議會請假，第一時間趕往現場坐鎮救災，並出動搜救犬，所幸最後確認只二人輕傷送醫。山崩處下方有一處漁港油槽，市府工務處已啟動防護措施，防止傷害擴大。

台二線基隆潮境路段3日下午發生山崩，從山體滑落方向可看見三輛車，一輛貨車被推落道...
台二線基隆潮境路段3日下午發生山崩，從山體滑落方向可看見三輛車，一輛貨車被推落道路翻覆在海岸邊，一輛休旅車前半截、一輛貨車下半截車身埋在土裡。（記者林昭彰／攝影）

山崩瞬間，雙向車道都有車輛通行，有人看到前方落石、山崩，急忙煞停、倒車或掉頭逃命。瑞芳往基隆方向車道，有兩輛小貨車、兩輛休旅車被土石擊中，其中兩輛車被推擠到自行車道，一輛車掉落海岸，一輛黑色休旅車被土石掩埋；其中王姓（46歲）、陳姓（41歲）二名貨車司機受輕傷，兩輛休旅車內共三人及時逃生，車輛毀損，人無恙。

當時白色休旅車行車記錄器拍下前方巨石崩落影像，只見一輛雙載機車見狀加速逃離，但陳男駕駛小貨車無法倒退，被落下的巨石推落海面。

這輛白色休旅車也被土石推擠到自行車道，半截埋在土泥中，車內夫妻因前門無法開啟，趕緊衝到後座，推開後門逃命，愛犬也逃過一劫；二人驚魂未定，幸毫髮無傷，沒有送醫。

包商人員昨晚將白色轎車挖出吊起，車內全是土泥，前擋風玻璃碎裂，足見土石崩落撞擊力強大。

台二線逆向坡坍塌 製表／都會地方中心
台二線逆向坡坍塌 製表／都會地方中心

公路局北區養護工程分局長陳俊堯說，北寧路沿線山壁是砂頁岩，坡體很不穩定，2014年曾發生巨石崩落。山崩路段之前也有零星落石，坡面有掛防護網，避免碎石滾落彈跳砸到人車。昨天發生大面積坍方後，將做詳細地質探勘，原則上會用岩栓去固定岩塊，搭配掛網、噴漿防護。

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