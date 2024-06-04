彰化兩畜牧場雞蛋驗出禁藥 被罰3萬

彰化縣「永勝蛋行」販售的「雞蛋」，檢出「乃卡巴精」殘留0.009ppm。（圖／食藥署提供）

衛福部食藥署昨公布彰化縣兩家畜牧場的雞蛋 抽驗結果，兩件不符動物用藥殘留標準規定，彰化縣政府農業處表示，這二家分別驗出藥物殘留案，已在今年4月10日到畜牧場進行飼料逆向追蹤採樣，經送驗結果皆未檢出。

衛福部「2024年3至4月份衛生單位檢測 禽畜水產品藥物殘留結果」，彰化縣瑞成畜牧場「雞蛋（紅）」檢出氟甲磺氯黴素（Florfenicol）0.01ppm、永裕畜牧場「雞蛋」則檢出乃卡巴精（Nicarbazin）0.009ppm，皆為不得檢出的用藥殘留，各遭裁處3萬元台幣。

彰化縣衛生局表示，今年3月執行本次市售雞蛋抽驗時，抽驗結果兩件不符動物用藥殘留標準規定，均移請彰化縣政府農業處辦理，農業處表示，這兩家分別驗出藥物殘留案，已在4月10日至畜牧場進行飼料逆向追蹤採樣，經送驗結果皆未檢出。

有關藥物殘留部分，彰化縣動物防治所表示，已在4月8日進行移動管制，4月9日採樣複檢送驗，4月10日結果為陰性並解除移動管制，因有被衛生單位檢出藥物殘留事實，依據動物用藥品管理法各裁罰3萬元。

氟甲磺氯黴素是一種人工合成抗生素，使用於畜牧獸醫、水產動物的疾病預防與治療。林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海表示，氯黴素有骨髓毒性，可能導致再生性不良性貧血，而氟甲磺氯黴素是氯黴素的衍生物，兩者結構相近，臨床有相同風險。

乃卡巴精是抗菌劑，可合法添加於肉雞飼料，未核准使用於蛋雞。顏宗海指出，動物實驗發現，暴露在大量乃卡巴精可能造成腎小管阻塞，引起腎衰竭，也可能造成胎兒骨骼生長遲緩。