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孫安佐開直播揭下蠱真相 控父孫鵬下毒 在泰險被獻祭

記者楊起鳳／台北2日電
孫安佐開直播說真相。(取材自Instagram)
孫安佐開直播說真相。(取材自Instagram)

藝人孫鵬、狄鶯的兒子孫安佐爆出在泰國大麻鬧事，疑似精神恍惚而私闖民宅，露下體奔跑的過程全被拍下來登上泰國新聞。狄鶯事後大崩潰身心俱疲，還透露兒子是遭人下蠱，並因此和夫家人鬧翻，表示兒子好一點就要跟孫鵬離婚，結果孫安佐竟在自己的IG指控父親孫鵬在他水裡下毒，讓外界錯愕。

孫安佐昨天一連發出多則限動，其中一段影片他對著鏡頭說：「唉唷，我好可憐喔！自從我回家以後，我爸還會偷偷在我水裡放符水，還想偷偷對我下毒，唉我好辛苦。」他還跟友人曬出對話，「我其實沒有發瘋，但見仁見智。」「冷靜各位」。

孫安佐在直播中表示，不是媽媽說的被四海幫的人下蠱，而是被泰國的現代化醫生，他說：「我在醫院被人弄被打鎮定劑、灌不知名的氣體、靠我自己活下來的，沒人救我，在那個現代化的醫院被泰國警方和現代化的巫醫想要進行一場能量轉換，這樣可以了嗎？」

他說自己差點被獻祭，自己也從沒來有精神病這回事，他說回想起那時候的經驗，每次都很痛苦 。有網友問他為何不離開家？他說這是他媽媽的家，他為何要走？而且「我還是愛我媽，我沒有討厭我媽啊，這房子我媽的不是我爸的 。」網友問他是否討厭爸爸？他則沒回應。

他說自己早就看過醫生，自己本身沒問題，有問題的是他的原生家庭，他說「我對我自己行為負責，我被關在一個奇妙的醫院差點被弄死，也被一個奇妙的機構關六天，還被綁在床上，每天過著非人的生活一樣。」他說事後也跟屋主道歉，還不夠負責嗎？從來沒要父母幫他收尾，「他們 說因為愛我，惡心！」

他說他媽媽跟媒體說的事情，一半事真的 一半是假的，「但我永遠只有真相，我就是事主，我不服從我爸我媽，他們就想弄我。」隨後表示不信的網友可以約在北投見面辯論，之後就下線。

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