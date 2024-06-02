國中肄業假冒律師騙錢 判刑7月

甘姓女子去年發生交通事故，因理賠問題在臉書 發文求助，接到自稱法扶基金會陳姓律師私訊，雙方談妥以友情價2萬元（台幣，下同）協助處理民事求償，甘女事後到警局請教肇事問題提及此事，警方察覺有異，抓包對方僅是國中肄業、21歲的黃姓年輕小伙子，情節猶如電影「神鬼交鋒」，法院依偽造私文書罪判黃男七月徒刑。

檢警調查，黃男曾冒用醫生、警察、檢察官、冷氣維修工行騙，有詐欺 、偽造文書前科，其中偽造文書判刑八月，去年12月初才執行完畢，未料出獄隔天又假冒律師犯案。

據調查，黃男未取得律師資格，卻意圖營利辦理訴訟事件，他去年見甘女在臉書發文詢問行車糾紛法律問題，透過Messenger回應可以協助辯護，加Line相約保持聯繫。

黃男以Line暱稱「陳律師」取信甘女，並傳送偽造「陳律師」名片，佯稱要先繳納諮詢費5960元，即可處理訴訟業務，兩人相約在百貨公司，由甘女當場交付現金給黃男。

黃男偽造「法律扶助基金會台北分會收費證明單」，以收款人「陳律師」名義提供收費證明及委任狀給甘女，甘女向警方求證後，發覺黃男非律師，因此與警方合作，邀約黃男在咖啡 店佯稱要交付委任費2萬元，警方當場以現行犯逮捕黃男，檢方調查後起訴。

台南地院認為，黃男犯罪手段破壞人民對司法信賴，損害律師專業公信力及國家司法秩序，考量黃男坦承犯行，雖與甘女達成和解，但尚未支付款項，判刑七個月。