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男自白種大麻治病 法院兩度減刑

記者曾健祐／2日電

吳姓男子在家種大麻，開花後採收風乾製成毒品，落網坦承自己罹患憂鬱症，要緩解症狀才製毒；法院除依自白減刑，也考量他難忍病痛無法理性思考，製毒是為解除憂鬱病痛，認定「實有可憫之處」，依情堪憫恕第兩度減刑，近日依製造二級毒品罪輕判二年十月徒刑。

檢警調查，吳男自稱要緩解憂鬱症，購入大麻種子在家自行栽培發芽，還架設燈管日照、施肥等，成功種出30株，並待其開花採收大麻花，製成二級毒品供己施用，警去年12月搜索破獲，檢方依毒品罪起訴吳男。

檢方偵查期間，吳男坦承製毒，警方也查扣他在網路張貼種植大麻文章、栽種相簿相關物證，且吳男買來大麻種子，經澆水、施肥及燈照，最終把成品風乾研磨後施用，構成製造二級毒品罪。

判決指出，吳男在偵查、審理均自白，依毒品危害防制條例減刑一次。另考量吳男種植大麻30株，查扣活株僅26株、大麻花1枝，大麻葉3袋，數量不多，製造過程簡單，非專業大規模栽種行為，犯罪情節輕微。

法院審酌吳男自述罹患憂鬱症，為紓緩本身病症才栽種製造大麻，並提出身心科門診佐證，足見製毒並非為賺金錢、好奇或貪圖一時享樂，是因憂鬱症才施用大麻解除痛苦，認定犯罪動機「實有可憫之處」，再依刑法第59條情堪憫恕，第二次減刑。

法院指出，吳男無視禁令栽種製造毒品大麻，考量是為供己施用、數量不多，沒有流入市面，犯罪所生損害不大，且因難忍病痛無法理性思考，決定輕判兩年十月徒刑。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

大麻 毒品 憂鬱症

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